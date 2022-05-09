МВС отримало понад 32 тис. звернень від росіян щодо розшуку військових РФ в Україні

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До Міністерства внутрішніх справ України вже надійшло близько 32 тисяч звернень щодо розшуку російських солдатів, у тому числі від їхніх родичів, і близько 12 тисяч із них – на “гарячу лінію” довіри відомства.

Про це в понеділок, 9 травня, заявив в ефірі “24 каналу” радник міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів.

“Я б не сказав, що це зараз таке масове явище (коли у МВС дзвонять родичі російських солдатів щодо їхнього розшуку, – “Н”). Дійсно, була велика така масовість десь на початку березня (щодо цього), а наразі це вже більш така звичайна ситуація. Дійсно, ми отримали десь 12 тисяч звернень, навіть, можливо, більше, на нашу “лінію довіри”, яка якраз була створена саме для російських громадян, і понад 20 тисяч (цих звернень, – “Н”) ми отримали з такого спецбота від Телеграм-каналу «Ищи своих», – уточнив Андрусів.

Відповідаючи на питання, що росіяни запитують у МВС, і що вони хочуть від представників української влади, він зазначив, що ці особи залишають контакти своїх солдатів – чоловіків, синів, яких вони шукають і щодо яких у них немає жодної інформації.

“Ми навіть телефонуємо часто і питаємо, чому, наприклад, ви це пишете, чому ви не можете своїх розпитати, – і вони кажуть, що їм брешуть. Тобто, є там таке розуміння. І враховуючи такі обсяги (звернень, – “Н”), то я думаю, що насправді це розуміння дуже сильно росте у РФ, просто це не виказується, тобто, так само як й у Радянському Союзі”, – сказав радник міністра.

Він зазначив, що зараз більшість блокпостів залишаються чисто як конструкції, – тобто, на випадок, якщо ситуація знову ускладниться, щоб знову вони запрацювали. Окремо він нагадав, що блокпости виконують важливу функцію у частині протидії ДРГ тощо.

Відповідаючи на питання щодо того, що раніше була погана комунікація між бійцями на блокпостах, він заявив, що наразі це питання вже ліквідоване, і що насправді ця проблема була ліквідована за перші 2-3 тижні повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Він пояснив, що погана комунікація між блокпостами була раніше тому, що багато з цих блокпостів були встановлені самовільно.

Сьогодні, як підтвердив Андрусів, ця комунікація є нормальною.

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