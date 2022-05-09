Окупанти називають парад у Москві ганебним і звинувачують Україну у своєму безробітті, – СБУ

Більшість громадян Росії, відчувши на собі економічні негаразди та військові невдачі, вирішила, що винна у цьому саме Україна – адже влаштувала жорсткий опір загарбникам.
Через це у росіян парад не перемоги, а ганьби.
Про це вдень у понеділок, 9 травня, інформує пресцентр Служби безпеки України з посиланням на нові перехоплення.
“Не знаю, до чого цей парад? Ганебно це все… У всіх настрою нема. Дебілізм повний. Всі похмурі ходять, сумні… Ну, більша частина людей. Вони розуміють, що з роботою складно зараз стало, з тими санкціями”, – говорить “мирна” росіянка.
Жінка щиро вважає, що “українців потрібно знищувати”.
“Смажите шашлики, так? Робіть з “хохляцьких” цих шашлики! Бите цих гадів!.. Після всього, що вони роблять, гади”, – радить матір синові-окупанту.
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