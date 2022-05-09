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Парад у Москві не вразив: літаки не літали, Путін мобілізації не оголосив. Але заявив про “історичні землі Росії” в Україні

09/05/2022 13:57

Всупереч очікуванням, під час військового параду з нагоди 9 травня в Москві президент Росії Володимир Путін не зробив ніяких важливих заяв щодо війни в Україні й переважно повторював ті самі пропагандистські тези, що й раніше.

Зокрема, після привітань з нагоди Дня Перемоги, Путін укотре заявив, що “військова спецоперація” в Україні була “єдиною можливістю для Росії запобігти агресії на своїй території” й усунути потенційну загрозу з боку виплеканих Заходом “неонацистів і бандерівців”.

Промова Путіна: мобілізацію не оголосив, а українську територію назвав “історичними землями Росії”

Президент РФ Володимир Путін на параді 9 травня 2022 року. Скріншот з відео

“Небезпека зростала з кожним днем. Росія дала запобіжну відсіч агресіям. Це було вимушене, своєчасне і єдино правильне рішення суверенної, сильної, самостійної країни”, – цитує Путіна російський “Інтерфакс“.

Президент держави-агресора заявив, що “країни НАТО не захотіли почути закликів Росії до чесного діалогу”.

Натомість “відкрито йшли приготування до чергової каральної операції на Донбасі, до вторгнення на наші історичні землі, включно з Кримом, у Києві заявляли про можливе придбання ядерної зброї, блок НАТО почав активне військове освоєння прилеглих до нас територій”.

Путін повідомив, що у параді беруть участь військовослужбовці, які прибули “просто із зони бойових дій на Донбасі”.

“Ви б’єтеся за Батьківщину, за її майбутнє, за те, щоб ніхто не забув уроків Другої світової, щоб у світі не було місця катам, карателям та нацистам”, – звернувся до них президент РФ.

І заявив, що російські війська б’ються на своїй землі.

“Сьогодні ополченці Донбасу разом із бійцями армії Росії б’ються на своїй землі, де вражали ворога дружинники Святослава та Володимира Мономаха, солдати Румянцева та Потьомкіна, Суворова та Брусилова, де на смерть стояли герої Великої вітчизняної війни Микола Ватутін, Сидор Ковпак, Людмила Павліченко”, – перелічив героїв як російської та радянської, так і української історії.

Путін на параді 9 травня 2022 року. Фото: ЕРА

Він також пообіцяв підтримку пораненим солдатам та офіцерам і сім’ям загиблих в Україні військовослужбовців РФ.

“Слава нашим доблесним Збройним силам! За Росію, за перемогу, ура!” – завершив промову Путін досить тремтячим голосом. І взагалі, виглядав та звучав агресор досить непереконливо.

Парад розчарування: без літери Z у небі, “літака судного дня” і взагалі без авіації

Фото: ЕРА

Візуально парад був також далеко не таким ефектним, як того очікували росіяни. Адже його авіаційну складову в Москві, а також кількох інших містах РФ (Санкт-Петербурзі, Новосибірську, Єкатеринбургу тощо) було скасовано нібито через “несприятливі погодні умови”.

При цьому щонайменше в деяких із цих міст небо було ясним і малохмарним, як, наприклад, у Петербурзі. До того ж, як відомо, хмари для проведення таких заходів зазвичай “розганяють”, тож цей аргумент навряд чи можна назвати переконливим.

Нагадаємо, що за інформацією Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Збройні сили знищили 199 російських військових літаків.

З огляду на скасування повітряної частини параду, в московському небі не побачили рашистської символіки у вигляді “викладеної” з винищувачів літери Z.

До речі, як пишуть російські телеграм-канали, з якоїсь причини так званої “Zвастики” на парадних урочистостях у Москві не було взагалі – на відміну від інших міст, де її тулять усюди.

Не побачили москвичі та глядачі з інших міст і розпіареного “літака судного дня” Іл-80, який брав участь у репетиціях параду. Нагадаємо, що це повітряне судно є таким собі “повітряним бункером” – пунктом управління на випадок ядерної війни. Тож вважалося, що його демонстрація на параді з нагоди Дня Перемоги з боку Москви стане таким собі “попередженням” Заходу.

Додамо, що ще в грудні 2020 року профільне видання Defense Express писало про те, що з “літака судного дня” розікрали цінну апаратуру.

Втім, чимало російських телеглядачів не побачили не лише літаків, а й узагалі параду з Красної площі як такого: низку телекомунікаційних компаній зламали хакери. І замість картинки “побєдоносія” канали МТС, НТВ-плюс, “Ростелеком” тощо транслювали таке повідомлення: “На ваших руках кров тисяч українців та сотень їхніх вбитих дітей. ТБ та влада брешуть. Ні війні”.

Як повідомляють російські ЗМІ, у параді з нагоди 77-ї річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні взяли участь 11 тисяч військовослужбовців та 131 одиниця озброєння і військової техніки.

Механізовану колону очолював “легендарный танк” Т-34-85, за яким їхали Т-72Б3М, Т-90М, Т-14, бронемашина “Тайфун-К” тощо.

Артилерія була представлена самохідними установками “Мста-С”, оперативно-тактичними ракетними комплексами “Іскандер” та реактивними системами залпового вогню “Торнадо-Г”.

Фото: Reuters

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