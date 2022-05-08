Home / Війна / Путін “привітав” народ України з 9 травня й розмріявся про перемогу

Путін “привітав” народ України з 9 травня й розмріявся про перемогу

08/05/2022 13:36

Гідний послідовник справи Гітлера, президент РФ Володимир Путін, привітав народ України “з 77-ю річницею Перемоги у Великій Вітчизняній війні” й заявив своїм спільникам на Донбасі, що “як і 1945 року, перемога буде за нами”.

Про це йдеться у двох зверненнях Путіна, опублікованих на сайті Кремля 8 травня о 12:00, пише “Українська правда“.

У “привітанні лідерам та громадянам іноземних держав” Путін звернувся “до лідерів та громадян Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизії, Молдови, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану, Абхазії, Південної Осетії, Донецької Народної Республіки, Луганської Народної Республіки, також народів Грузії та України”.

Путін у своїх привітаннях і раніше розділяв український народ і українське керівництво, яке в Кремлі з 2014 року іменують “хунтою”. Але нинішнє “привітання” особливо показове з огляду на жорстоку війну Росії проти України, спрямовану на винищення українського народу.

Зараз у посланнях до лідерів і народів Путін заявив, що “сьогодні спільний обов’язок – не допустити відродження нацизму, що приніс стільки страждань людям різних країн”, а також “зберігати та передавати нащадкам правду про події воєнних років, спільні духовні цінності та традиції братньої дружби”.

При цьому Кремль повідомляє про “вітальні телеграми” ватажкам так званих “ДНР” та “ЛНР”, у яких Путін заявив, що “сьогодні наші військовослужбовці, як і їхні предки, пліч-о-пліч борються за звільнення рідної землі від нацистської скверни” і висловив упевненість, що “як і 1945 року, перемога буде за нами“.

Крім того, 69-річний Путін звернувся окремо до українських ветеранів Великої Вітчизняної війни, заявивши, що жертви, понесені в ім’я “спільної Перемоги”, неможливо забути.

“Сьогодні нацизм знову піднімає голову та намагається насаджувати свої варварські, нелюдські порядки. Наш священний обов’язок – не допустити реваншу ідейних спадкоємців тих, хто був повалений у Великій Вітчизняній війні”, – заявив лідер держави-агресора українським ветеранам Другої світової війни, яку сам називає ВВВ.

Читайте також:
У Харкові від російських обстрілів загинув 96-річний ексв’язень Бухенвальду Борис Романченко

У розбомбленому рашистами Маріуполі померла 91-річна єврейка, яка пережила Голокост

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Очільниця Бундестагу в Києві вшанує жертв Другої світової

У Київ з візитом приїхала очільниця німецького Бундестагу, представниця Соціал-демократичної партії Німеччини Бербель Бас. Про це повідомив керівник протокольної служби Бундестагу Енріко Брісс, пише “Європейська правда“. “Президентка Бундестагу Бербель...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse