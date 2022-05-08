Путін “привітав” народ України з 9 травня й розмріявся про перемогу

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Гідний послідовник справи Гітлера, президент РФ Володимир Путін, привітав народ України “з 77-ю річницею Перемоги у Великій Вітчизняній війні” й заявив своїм спільникам на Донбасі, що “як і 1945 року, перемога буде за нами”.

Про це йдеться у двох зверненнях Путіна, опублікованих на сайті Кремля 8 травня о 12:00, пише “Українська правда“.

У “привітанні лідерам та громадянам іноземних держав” Путін звернувся “до лідерів та громадян Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизії, Молдови, Таджикистану, Туркменістану, Узбекистану, Абхазії, Південної Осетії, Донецької Народної Республіки, Луганської Народної Республіки, також народів Грузії та України”.

Путін у своїх привітаннях і раніше розділяв український народ і українське керівництво, яке в Кремлі з 2014 року іменують “хунтою”. Але нинішнє “привітання” особливо показове з огляду на жорстоку війну Росії проти України, спрямовану на винищення українського народу.

Зараз у посланнях до лідерів і народів Путін заявив, що “сьогодні спільний обов’язок –, що приніс стільки страждань людям різних країн”, а також “зберігати та передавати нащадкам правду про події воєнних років, спільні духовні цінності та традиції братньої дружби”.

При цьому Кремль повідомляє про “вітальні телеграми” ватажкам так званих “ДНР” та “ЛНР”, у яких Путін заявив, що “сьогодні наші військовослужбовці, як і їхні предки, пліч-о-пліч борються за звільнення рідної землі від нацистської скверни” і висловив упевненість, що “як і 1945 року, перемога буде за нами“.

Крім того, 69-річний Путін звернувся окремо до українських ветеранів Великої Вітчизняної війни, заявивши, що жертви, понесені в ім’я “спільної Перемоги”, неможливо забути.

“Сьогодні нацизм знову піднімає голову та намагається насаджувати свої варварські, нелюдські порядки. Наш священний обов’язок – не допустити реваншу ідейних спадкоємців тих, хто був повалений у Великій Вітчизняній війні”, – заявив лідер держави-агресора українським ветеранам Другої світової війни, яку сам називає ВВВ.

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