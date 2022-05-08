112-та бригада ТрО передала в музей Міноборони трофеї з боїв за Київ

112-та бригада Тероборони ЗСУ передала Національному військово-історичному музею експонати, пов’язані з обороною Києва: особисті речі окупантів, частини знищеного ворожого озброєння і техніки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Серед трофеїв, які тепер стали експонатами музею, є навіть знищений російський бронеавтомобіль “Тигр” та БМД-2.

Також можна побачити сучасну російську модифікацію бронетранспортера – БТР-82А.

Фотогалерея (гортайте):

< ► > Фото: Олег Богачук

Національний військово-історичний музей – єдиний в Україні, який охоплює історію створення і розвитку військової справи на території нашої країни від доби бронзи до сьогоднішніх днів.

Музей розташований у Кріпосному провулку Києва (офіційна адреса – вулиця Грушевського, 30/1, Будинок офіцерів).

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