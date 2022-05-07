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У Франції відбулася церемонія інавгурації президента Макрона

07/05/2022 17:28

У Єлисейському палаці в Парижі відбулася церемонія інавгурації президента Франції Еммануеля Макрона, який 24 квітня був переобраний на другий термін.

Про це пише “Європейська правда“.

У своїй першій промові за новий п’ятирічний термін Макрон пообіцяв поставити екологію та незалежність країни в центр уваги своїх наступних п’яти років повноважень.

Макрон закликав “невтомно діяти”, щоб Франція стала “більш незалежною нацією” і “побудувати наші французькі та європейські відповіді на виклики нашого століття”.

Він висловив намір керувати “новим методом”, “плануючи, реформуючи, об’єднуючи” французів.

У своїй інавгураційній промові Макрон також згадав війну в Україні, закликавши на необхідності зробити все, щоб уникнути ескалації. Він наголосив на необхідності допомогти демократії виграти і побудувати новий мир в Європі.

На церемонії в Єлисейському палаці в Парижі були присутні близько пів тисячі гостей, серед яких – колишні французькі президенти Ніколя Саркозі та Франсуа Олланд.

За традицією, яка збереглася відтоді, як Шарль де Голль вступив на посаду президента в 1965 році, було здійснено 21 гарматний постріл. Також на подвір’ї Єлисейського палацу відбулася церемонія вшанування французьких військ і державного прапора. Віддавши шану військовим, президент приєднався до родини та близьких на приватному обіді.

Офіційно другий президентський термін Еммануеля Макрона розпочинається через тиждень, 14 травня.

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