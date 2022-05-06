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На Буковині гендиректор лікарні привласнив п’ять “швидких” із гумдопомоги

06/05/2022 13:33

У Чернівецькій області гендиректор лікарні привласнив п’ять авто швидкої допомоги, надані як гуманітарну допомогу.

Про це в п’ятницю, 6 травня, повідомила пресслужба офісу генпрокурора.

За даними слідства, посадовець лікарні використовував надану на потреби ЗСУ та закладам охорони здоров’я гуманітарну допомогу – п’ять карет “швидкої” – для особистого збагачення.

Після прибуття на територію України автомобілі швидкої допомоги не були розподілені на потреби армії чи лікарень.

Натомість вони були зареєстровані за благодійною організацією, яку очолює цей же керівник лікарні, та використовувалися для надання платних послуг громадянам.

Правоохоронці задокументували отримання ним хабаря у 16 тисяч гривень.

Слідство встановлює причетних до розкрадання гуманітарної допомоги осіб.

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Україна

На Буковині гендиректор лікарні привласнив п’ять “швидких” із гумдопомоги

У Чернівецькій області гендиректор лікарні привласнив п’ять авто швидкої допомоги, надані як гуманітарну допомогу. Про це в п’ятницю, 6 травня, повідомила пресслужба офісу генпрокурора. За даними слідства, посадовець лікарні...

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