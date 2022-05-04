Пропагандиста з РФ, який допитував ексмера Херсона Миколаєнка, вже били

Колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко, який перебуває у полоні у російських окупантів, на черговому допиті перед телекамерою пропагандистів заявив, що вважає головного командира УПА Романа Шухевича героєм.
Відповідне відео оприлюднили в мережі 3 травня.
– Шухевич для вас справді герой? – спитав російський журналіст.
– Якщо це звання йому дала країна, то для цієї країни він герой, – відповів Ніколаєнко. Надалі він заперечив росіянину, коли той закликав дивитися на прапор СРСР і заявляв, що Шухевич нібито воював “за нацистську Німеччину”.
– Він не воював на боці нацистської Німеччини. Він воював за Україну, – сказав Ніколаєнко.
А ось за цього мера не соромно pic.twitter.com/0JxlC2Huvn
— МОСТ ХЕРСОН (це поряд із Чорнобаївкою) (@most_ks_ua) May 3, 2022
Нагадаємо, про те, що окупанти викрали Миколаєнка, стало відомо 18 квітня. Доти він отримував погрози від проросійських колаборантів.
3 квітня херсонський сайт “Мост” повідомив, що перед камерою Миколаєнка допитував пропагандист із російського телеканалу “Ізвєстія” Іван Літомін, і робив він це вже не вперше та не вдруге.
“Молодий чоловік явно отримує задоволення від страждань відомих херсонців, яких витягають з підвалу і змушують відповідати на питання дізнавача з мікрофоном… Вони під страхом тортур або після тортур розповідають пропагандистські тексти, які у звичайному житті навряд чи сказали б”, – пише “Мост”.
За даними ЗМІ, Літомін брав участь в обшуках у квартирі Миколаєнка та копирсався в особистих речах колишнього міського голови, він “вважає якоюсь розкішшю пляшки з вином або робот-пилосос”.
Іван Літомін походить з Архангельська, де він починав свою кар’єру у “Вєстях Помор’я”, а надалі працював на різного роду пропагандистських телеканалах, зокрема і на “Росія 24”.
За один із провокаційних сюжетів Літоміна у травні 2019 року побив голова Ширинського району Республіки Хакасія Сергій Зайцев.
Також Літомін був автором знущальницького сюжету про побиття секс-меншин.
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