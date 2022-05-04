Home / В окупації / Пропагандиста з РФ, який допитував ексмера Херсона Миколаєнка, вже били

Пропагандиста з РФ, який допитував ексмера Херсона Миколаєнка, вже били

04/05/2022 02:42

Колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко, який перебуває у полоні у російських окупантів, на черговому допиті перед телекамерою пропагандистів заявив, що вважає головного командира УПА Романа Шухевича героєм.

Відповідне відео оприлюднили в мережі 3 травня.

– Шухевич для вас справді герой? – спитав російський журналіст.
– Якщо це звання йому дала країна, то для цієї країни він герой, – відповів Ніколаєнко. Надалі він заперечив росіянину, коли той закликав дивитися на прапор СРСР і заявляв, що Шухевич нібито воював “за нацистську Німеччину”.
– Він не воював на боці нацистської Німеччини. Він воював за Україну, – сказав Ніколаєнко.

Нагадаємо, про те, що окупанти викрали Миколаєнка, стало відомо 18 квітня. Доти він отримував погрози від проросійських колаборантів.

3 квітня херсонський сайт “Мост” повідомив, що перед камерою Миколаєнка допитував пропагандист із російського телеканалу “Ізвєстія” Іван Літомін, і робив він це вже не вперше та не вдруге.

“Молодий чоловік явно отримує задоволення від страждань відомих херсонців, яких витягають з підвалу і змушують відповідати на питання дізнавача з мікрофоном… Вони під страхом тортур або після тортур розповідають пропагандистські тексти, які у звичайному житті навряд чи сказали б”, – пише “Мост”.

За даними ЗМІ, Літомін брав участь в обшуках у квартирі Миколаєнка та копирсався в особистих речах колишнього міського голови, він “вважає якоюсь розкішшю пляшки з вином або робот-пилосос”.

Іван Літомін походить з Архангельська, де він починав свою кар’єру у “Вєстях Помор’я”, а надалі працював на різного роду пропагандистських телеканалах, зокрема і на “Росія 24”.
За один із провокаційних сюжетів Літоміна у травні 2019 року побив голова Ширинського району Республіки Хакасія Сергій Зайцев.
Також Літомін був автором знущальницького сюжету про побиття секс-меншин.

Іван Літомін уже був битий при виконанні. Буде ще

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Пропагандиста з РФ, який допитував ексмера Херсона Миколаєнка, вже били

Колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко, який перебуває у полоні у російських окупантів, на черговому допиті перед телекамерою пропагандистів заявив, що вважає головного командира УПА Романа Шухевича героєм. Відповідне відео...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse