Пропагандиста з РФ, який допитував ексмера Херсона Миколаєнка, вже били

Володимир Миколаєнко (праворуч) під час допиту Іваном Літоміним у Херсоні

Колишній мер Херсона Володимир Миколаєнко, який перебуває у полоні у російських окупантів, на черговому допиті перед телекамерою пропагандистів заявив, що вважає головного командира УПА Романа Шухевича героєм.

Відповідне відео оприлюднили в мережі 3 травня.

– Шухевич для вас справді герой? – спитав російський журналіст.

– Якщо це звання йому дала країна, то для цієї країни він герой, – відповів Ніколаєнко. Надалі він заперечив росіянину, коли той закликав дивитися на прапор СРСР і заявляв, що Шухевич нібито воював “за нацистську Німеччину”.

– Він не воював на боці нацистської Німеччини. Він воював за Україну, – сказав Ніколаєнко.

А ось за цього мера не соромно pic.twitter.com/0JxlC2Huvn — МОСТ ХЕРСОН (це поряд із Чорнобаївкою) (@most_ks_ua) May 3, 2022

Нагадаємо, про те, що окупанти викрали Миколаєнка, стало відомо 18 квітня. Доти він отримував погрози від проросійських колаборантів.

3 квітня херсонський сайт “Мост” повідомив, що перед камерою Миколаєнка допитував пропагандист із російського телеканалу “Ізвєстія” Іван Літомін, і робив він це вже не вперше та не вдруге.

“Молодий чоловік явно отримує задоволення від страждань відомих херсонців, яких витягають з підвалу і змушують відповідати на питання дізнавача з мікрофоном… Вони під страхом тортур або після тортур розповідають пропагандистські тексти, які у звичайному житті навряд чи сказали б”, – пише “Мост”.

За даними ЗМІ, Літомін брав участь в обшуках у квартирі Миколаєнка та копирсався в особистих речах колишнього міського голови, він “вважає якоюсь розкішшю пляшки з вином або робот-пилосос”.

Іван Літомін походить з Архангельська, де він починав свою кар’єру у “Вєстях Помор’я”, а надалі працював на різного роду пропагандистських телеканалах, зокрема і на “Росія 24”.

За один із провокаційних сюжетів Літоміна у травні 2019 року побив голова Ширинського району Республіки Хакасія Сергій Зайцев.

Також Літомін був автором знущальницького сюжету про побиття секс-меншин.