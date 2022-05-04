На “Азовсталі” загинув патрульний Данило Сафонов, який захищав Маріуполь із першого дня війни

Про це повідомив керівник патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін, який нині теж перебуває на “Азовсталі”, передає “Громадське”.

Він сказав, що Сафонов загинув 2 травня об 11 годині дня. Разом із ним загинули ще двоє бійців: вони виконували бойове завдання, і коли поверталися, потрапили під мінометний обстріл.

“Хороший світлий хлопець, робив свою роботу. Дуже любив свою дитину. Це велика трагедія для всіх. Він дуже вірив, що повернеться у свій Донецьк”, — сказав Вершинін.

Данило Сафонов є переселенцем із Донецька: 2014 року виїхав у Маріуполь, потім став військовим окремої артилерійської бригади, три роки був в АТО. Після цього повернувся до Маріуполя — мав тут багато родичів. А 2019 року вступив до лав Патрульної поліції.

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