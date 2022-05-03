Танкісту “ДНР” оголосили підозру через обстріл житлових будинків у Маріуполі

Правоохоронці повідомили про підозру танкісту так званої “ДНР”, який обстрілював житлові будинки в Маріуполі Донецької області.

Про це у вівторок, 3 травня, повідомляє пресслужба офісу генерального прокурора.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури громадянину України оголошена підозра в порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Встановлено, що уродженець Донецька протягом березня-квітня як навідник-оператор танка в складі незаконного збройного формування “9-го окремого полку морської піхоти військової частини 08819 1 АК НМ ДНР” брав участь у повномасштабному вторгненні Росії в Україну.

На виконання злочинних наказів військового керівництва ворожої армії підозрюваний здійснював постріли з танка по багатоповерхових будинках Лівобережного району Маріуполя, руйнуючи та знищуючи майно мирного населення.

24 квітня під час виконання бойового завдання фігуранта затримали військовослужбовці Збройних сил України.

Зазначається, що вчинені підозрюваним злочинні дії порушують статті Додаткового протоколу до Женевських конвенцій, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів.

На час слідства особа буде утримуватися в одній з установ виконання покарань, визначених як місце тримання військовополонених.

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