Окупанти зігнали під Ізюм додаткові батареї “Градів” і важких мінометів, – Генштаб

Ілюстративне фото

Російські окупанти перемістили з території Бєлгородської області РФ до Ізюма батарею важких мінометів “Тюльпан” та додатковий підрозділ з реактивними системами залпового вогню “Град”.

Про це ввечері в вівторок, 3 травня, повідомила пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

“На Ізюмському напрямку противник, силами окремих підрозділів зі складу 1-ї танкової армії, 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу; 29-ї, 35-ї, 36-ї загальновійськових армій і 68-го армійського корпусу Східного військового округу та повітряно-десантних військ веде наступальні дії у напрямку Ізюм – Барвінкове. Зазнає втрат.

Для підтримки своїх дій окупанти перемістили з території Бєлгородської області у район міста Ізюм батарею важких самохідних мінометів “Тюльпан” калібром 240-мм та підрозділ, озброєний реактивними системами залпового вогню “Смерч”, – йдеться в повідомленні.

Російські окупанти продовжують завдавати артилерійських та авіаційних ударів по Харкову. На Слобожанському напрямку діють угрупування 6-ї загальновійськової армії Західного військового округу, 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу, берегових військ Балтійського та Північного флотів.

У захоплених районах Харківщини співробітники Росгвардії проводять фільтраційні заходи місцевого населення.

На Донбасі російські війська продовжують вести наступ в напрямку Лимана, Слов’янська і Сіверська та пробують захопити повний контроль над Рубіжним і Попасною. На окремих рубежах росіяни розпочали обладнання другої лінії оборони.

На Донецькому і Таврійському напрямках угруповання військ противника, силами окремих підрозділів 1-го і 2-го армійських корпусів, 8-ї та 58-ї загальновійськових армій Південного військового округу; 5-ї загальновійськової армії і тихоокеанського флоту Східного військового округу; 2-ї та 41-ї загальновійськових армій і 90-ї танкової дивізії Центрального військового округу та повітряно-десантних військ ведуть наступальні дії на визначеній ділянці лінії зіткнення.

Ворог розміщує на захоплених територіях тимчасові склади боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, а також пункти ремонту техніки.

У Запорізькій області російські окупанти продовжили проведення демонстраційних дій, аби відтягнути українські війська та не допустити їхнє перекидання на інші лінії фронту.

На Південнобузькому напрямку противник силами 8-ї та 49-ї загальновійськових армій, 22-го армійського корпусу, берегових військ Чорноморського флоту Південного військового округу та повітряно-десантних військ веде бойові дії з метою покращення тактичного положення, продовжує обстріли підрозділів наших військ. Ворог проводить перегрупування військ, нарощує системи вогневого ураження, протиповітряної оборони та матеріально-технічного забезпечення.

У Придністров’ї російська оперативна група переведена в підвищену бойову готовність. Підрозділи збройних формувань ПМР несуть службу в посиленому режимі. Українська розвідка помітила ознаки підготовки евакуації членів родин офіцерів російських підрозділів у регіоні.

На північних кордонах білоруські війська продовжують здійснювати заходи з прикриття кордону з Україною. Поблизу Хмелівки на Сумщині українські захисники викрили ворожу диверсійну групу.

Кораблі Чорноморського флоту РФ продовжують завдавати ракетні удари по цивільних об’єктах в Україні, а також виконують завдання з ізоляції району ведення бойових дій, ведуть розвідку і вогневу підтримку поблизу узбережжя.

Окремо в Генштабі відзначили, що в результаті ефективних і злагоджених дій підрозділів ЗСУ, російські підрозділи 38-ї окремої мотострілецької бригади втратили 60% особового складу.

Читайте також:

Десантники 79-ї бригади продовжують успішно знищувати окупантів. ФОТО