Десантники 79-ї бригади продовжують успішно знищувати окупантів. ФОТО

Воїни 79-ї окремої десантно-штурмової бригади продовжують успішно вести бойові дії та знищувати російських окупантів.
Про це вдень у вівторок, 3 травня, повідомила служба зв’язків з громадськістю 79 одшбр.
“На знімках зафіксовані тіла та трофеї “утилізованих” загарбників. Як бачимо, з логістичним забезпеченням у “другої армії світу” досить важко.
Зокрема росіяни носять українські черевики з високими берцями для військових, а також користуються гранатометами, які стоять на озброєнні в підрозділах Збройних сил України. Продовжуємо й надалі знищувати ворогів України!”, – йдеться в повідомленні.
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