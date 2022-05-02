Воїни 53 омбр показали, як “покращили український ландшафт” і прибрали з нього ворожу техніку і рашистів із Бурятії. ФОТО

Військовослужбовці 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха показали свою роботу із знищення російської військової техніки та окупантів на одному з напрямків фронту.
Про це вдень у понеділок, 2 травня, повідомила пресслужб 53-ї омбр.
“Днями наші відважні воїни провели толоку та покращили мальовничий український ландшафт, прибравши з нього зайві елементи.
Незвані «гості» з Бурятії чи Алтайського краю стали черговим добривом для українського чорнозему, а спалений металобрухт згодом піде на переплавку до вітчизняних металургів”, – йдеться в повідомленні.
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