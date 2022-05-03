81-ша бригада ДШВ знищила склад з боєприпасами окупантів. ВІДЕО

81-ша окрема аеромобільна бригада ДШВ ЗСУ знищила склад з боєприпасами окупантів.
Відео поширила пресслужба Командування ДШВ у вівторок, 3 травня.
“Як артилерійський підрозділ 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України знищує бронетранспортер та склад з боєприпасами російських окупантів. І вони палають добряче!”, – підписане відео.
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