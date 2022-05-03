Артилеристи 25-ї бригади ДШВ показали філігранне нищення російських танків. ВІДЕО

Скріншот із відео

“Ось так працюють артилерійські підрозділи 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України. З філігранною точністю, артилеристи-десантники знищують російські танки”, – йдеться в описі до відео.

Артилерія 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ у своїй зоні відповідальності знищила кілька російських танків.

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