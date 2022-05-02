Уряд вніс зміну до Положення про добровільні формування цивільного захисту

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Кабінет Міністрів вніс зміни до пункту 4 Положення про добровільні формування цивільного захисту.

Як передає “Новинарня“, про це йдеться у постанові Кабміну №494 від 29 квітня 2022 року.

“До складу добровільних формувань цивільного захисту на добровільних засадах включаються громадяни України, які досягли 18-річного віку і здатні за своїми здібностями та станом здоров’я виконувати покладені на них обов’язки”, – йдеться в урядовій постанові.

Раніше у цьому пункті вказувалося, що до складу добровільних формувань цивільного захисту на добровільних засадах включаються громадяни України, які за станом здоров’я придатні до військової служби та не досягли граничного віку перебування військовозобов’язаних у запасі другого розряду.

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