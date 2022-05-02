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Уряд заморожує тарифи на комуналку до кінця війни

02/05/2022 15:35

Кабінет міністрів ухвалив постанову “Деякі питання регулювання діяльності у сфері комунальних послуг у зв’язку із введенням в Україні воєнного стану”. Тарифи для населення залишаться на рівні 24 лютого 2022 року.

Про це йдеться в постанові від 29 квітня 2022 року № 502.

Кабмін рекомендує протягом дії воєнного стану в Україні, але не раніше завершення поточного опалювального періоду, органам, уповноваженим встановлювати тарифи, не підвищувати тарифи на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для населення.

Постановою рекомендується застосовувати тарифи “до споживача (населення) на рівні тарифів, що застосовувалися станом на 24 лютого 2022 року”.

Крім того, рекомендується компаніям призупинити виконання погоджених в інвестиційних програм, а кошти, передбачені для зарахування на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, спрямовувати на оплату енергоносіїв та погашення інших зобов’язань для забезпечення стабільної діяльності таких суб’єктів господарювання; відтермінувати розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм.

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