Home / Війна / У РФ готуються до епідемії холери у прикордонних з Україною областях, – ГУР

У РФ готуються до епідемії холери у прикордонних з Україною областях, – ГУР

02/05/2022 19:19

У Російській Федерації готуються до епідемії холери у прикордонних з Україною регіонах.

Про це в понеділок, 2 травня, інформує пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.

За даними розвідки, головний державний санітарний лікар Росії Анна Попова підписала постанову “Про додаткові заходи щодо профілактики холери”.

Особлива увага у ній приділяється додатковим заходам з профілактики у прикордонних з Україною регіонах: Брянській, Курській, Бєлгородській, Воронезькій, Ростовській областях, Краснодарському краї, а також тимчасово окупованому Криму.

При цьому керівникам територіальних управлінь федеральної служби з питань нагляду у сферах захисту прав споживачів і добробуту людини (“Роспотребнадзор”) доручено до 15 травня підготувати лабораторії для проведення досліджень на холеру, посилити контроль за торговельними об’єктами, місцями масового скупчення людей, а також поінформувати населення про заходи з профілактики хвороби.

Крім того, до 1 червня вони мають забезпечити готовність медустанов до проведення протиепідемічних заходів та підготувати розрахунок необхідних для цього препаратів.

Тому в ГУР припускають, що ймовірно наприкінці травня – початку червня керівництво РФ може вдатись до провокацій у прикордонних з Україною районах, а відповідальність за це традиційно спробує перекласти на Київ, звинувативши у “застосуванні біологічної зброї”.

Читайте також:
Дві сотні “добровольців” щотижня: в регіонах Росії новий воєнний план, – розвідка

Унікальних переглядів: 1
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

МЗС назвало три фактори, від яких залежить перемога України у війні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що ключові фактори, від яких залежить перемога України у війні – санкції, допомога зброєю та наближення до членства у Європейському Союзі. Про...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse