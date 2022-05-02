У РФ готуються до епідемії холери у прикордонних з Україною областях, – ГУР

У Російській Федерації готуються до епідемії холери у прикордонних з Україною регіонах.

Про це в понеділок, 2 травня, інформує пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.

За даними розвідки, головний державний санітарний лікар Росії Анна Попова підписала постанову “Про додаткові заходи щодо профілактики холери”.

Особлива увага у ній приділяється додатковим заходам з профілактики у прикордонних з Україною регіонах: Брянській, Курській, Бєлгородській, Воронезькій, Ростовській областях, Краснодарському краї, а також тимчасово окупованому Криму.

При цьому керівникам територіальних управлінь федеральної служби з питань нагляду у сферах захисту прав споживачів і добробуту людини (“Роспотребнадзор”) доручено до 15 травня підготувати лабораторії для проведення досліджень на холеру, посилити контроль за торговельними об’єктами, місцями масового скупчення людей, а також поінформувати населення про заходи з профілактики хвороби.

Крім того, до 1 червня вони мають забезпечити готовність медустанов до проведення протиепідемічних заходів та підготувати розрахунок необхідних для цього препаратів.

Тому в ГУР припускають, що ймовірно наприкінці травня – початку червня керівництво РФ може вдатись до провокацій у прикордонних з Україною районах, а відповідальність за це традиційно спробує перекласти на Київ, звинувативши у “застосуванні біологічної зброї”.

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