Окупанти так бояться ЗСУ, що масово відмовляються йти в новий наступ на Харківщині, – СБУ

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Російські окупанти настільки бояться українських воїнів, що відмовляються йти в новий наступ у Харківській області. На загарбників як мотивація не діють навіть погрози розстрілу за невиконання наказу.

Як передає “Новинарня“, про це свідчить нове перехоплення російських загарбників, яке Служба безпеки України здійснила під Ізюмом Харківської області.

“Ми коротше… відмовилися від цієї ху**і, зрозумів? І нас тут тримають взагалі жорстко, мало не до розстрілу. Ми хочемо поїхати, а нас не відправляють. Він говорить: нам сказали вас розстріляти”, – скаржиться окупант своєму знайомому з РФ.

На запитання про причину відмови відповідає: “Ну, вони прямо на передову нас відправляють, в саму дупу. І нас на м’ясо… А там сидить суто артилерія, а під арту лізти – це взагалі п**дець, очкую, дуже очкую”, – пояснює “відмовник”.

“У його аргументах, звісно, є логіка. Але краще б він подумав своєю головою ще раніше: не тільки на передову, а й в Україну загалом не варто було «лезть»”, – наголосили в СБУ.

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