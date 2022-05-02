128-ма бригада збила ще одного російського “Орлана”. ВІДЕО

Скріншот із відео

128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада збила ще один російський безпілотник “Орлан”.

Відео поширила пресслужба військової частини у понеділок, 2 травня.

“Штурмовики «Закарпатського легіону» записали на свій рахунок ще один збитий російський безпілотник «Орлан-10». Повітряну ціль знищили з переносного зенітно-ракетного комплексу. Відео фіксує, як «Орлан», всупереч своїй гордій назві, з димовим шлейфом безпорадно падає з висоти й гучно гепається об землю, а його рештки символічно догорають у засіяному українському полі”, – йдеться в повідомленні.

У бригаді нагадали, що «Орлан-10» – один із новітніх дронів росармії, який оснащений відеокамерами з кутом огляду 360 градусів, може підніматися на висоту до 5 км, а в автономному режимі відлітати від пульту управління аж до 600 км. За допомогою цього дороговартісного апарату росіяни не тільки коригують артилерійський вогонь, але проводять радіорозвідку й глушать мобільний зв’язок. «Орлан-10» літає зі швидкістю до 150 км і може перебувати в повітрі до 18 годин.

“Однак цей конкретний дрон своє вже відлітав”, – резюмували в 128-ці.

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