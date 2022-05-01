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Російські військові хакери “тренувалися” на Україні, перш ніж атакувати інші держави, – Держспецзв’язку

01/05/2022 14:39

Україна протягом багатьох років була “тестовим майданчиком” для російських хакерів, які “тренувалися” на нашій інформаційній інфраструктурі, перш ніж здійснювати аналогічні атаки в інших державах.

Про це розповів на брифінгу заступник голови Держспецзв’язку Віктор Жора.

“Підходи та технології, які були “відтестовані” на українській інформаційній інфраструктурі, вони використовують і в інших країнах”, – зазначив він.

І навів приклад, коли у 2014 році російські хакери атакували сервери української Центральної виборчої комісії, а у 2016-му та 2020-му – наважилися на втручання у вибори в Сполучених Штатах Америки.

“Тепер, коли всі маски зірвані, для всього світу стало очевидно, хто атакував Україну в кіберпросторі та навіщо. Кібератаки проти українських інформаційних систем здійснюються за вказівками тих самих людей, які атакують Україну на землі. Ті ж самі військові російські хакери атакують й інші демократичні країни”, – наголосив Жора.

Тож, за його словами, побудова стійкого кіберзахисту є глобальним завданням. “Ми повинні обʼєднатися, ділитися знаннями та інформацією, проводити спільні тренінги та навчання, щоб разом протистояти загрозі. Адже вона стосується не тільки України”, – підкреслив заступник очільника Держспецзв’язку.

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Україна

Російські військові хакери “тренувалися” на Україні, перш ніж атакувати інші держави, – Держспецзв’язку

Україна протягом багатьох років була “тестовим майданчиком” для російських хакерів, які “тренувалися” на нашій інформаційній інфраструктурі, перш ніж здійснювати аналогічні атаки в інших державах. Про це розповів на брифінгу...

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