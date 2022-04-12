Home / Війна / В Україні запобігли масштабній кібератаці на електричні підстанції

В Україні запобігли масштабній кібератаці на електричні підстанції

12/04/2022 12:32

В Україні запобігли масштабній кібератаці на енергетичний сектор.

Про це вранці у вівторок, 12 квітня, повідомила  пресслужба Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, поінформувала про кібератаку групи Sandworm (UAC-0082) на об’єкти енергетики України з використанням шкідливих програм Industroyer2 та CaddyWiper.

Задум зловмисників передбачав виведення з ладу декількох інфраструктурних елементів об’єкту атаки.

Зокрема за допомогою шкідливої програми Industroyer2 планувалося вивести з ладу електричні підстанції. Виявлено, що кожен виконуваний файл містив статично вказаний набір унікальних параметрів для відповідних підстанцій.

За допомогою шкідливої програми руйнівної дії CaddyWiper зловмисники планували вивести з ладу електронні обчислювальні машини під управлінням операційної системи Windows (комп’ютерів користувачів, серверів, а також автоматизованих робочих місць АСУ ТП).

Шляхом використання шкідливих скриптів-деструкторів планувалося вивести з ладу серверне обладнання під управлінням операційної системи Linux. Також у планах зловмисників було зламати активне мережеве обладнання.

За даними Держспецзв’язку, постраждала від кібератаки організація зазнала двох хвиль атак.

“Первинна компрометація відбулася не пізніше лютого 2022 року. На вечір п’ятниці, 8 квітня, зловмисники планували відключення електричних підстанцій та виведення з ладу інфраструктури підприємства. Проте реалізації зловмисного задуму вдалося завадити”, – зазначають у службі.

Щоб перевірити наявність подібної загрози для інших організацій України, інформація, зокрема зразки шкідливих програм, передана міжнародним партнерам та українським підприємствам енергетики.

Окрему вдячність CERT-UA висловлює компаніям Microsoft та ESET.

Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 48 – 12.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Унікальних переглядів: 4
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

“Рахунок на години”: морпіхи 36-ї бригади надіслали відеозвернення з Маріуполя

Частина військових 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ імені Михайла Білинського в оточеному Маріуполі вранці 12 квітня вийшли на зв’язок і надіслали журналістам відеозвернення. Про це повідомила військкор...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse