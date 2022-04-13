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Хакери РФ намагались знеструмити один із регіонів України, – Держспецзв’язку

13/04/2022 15:12

Російські хакери намагались повністю знестурмити один із регіонів України.

Про це вдень у середу, 13 квітня, повідомила пресслужба Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

За словами заступника голови Держспецзв’язку Віктора Жори, CERT-UA отримав інформацію про ймовірну компрометацію ІТ-системи однієї з регіональних енергокомпаній.

Фахівці виявили шкідливе програмне забезпечення, яке мало бути активоване увечері 8 квітня. Ця дія могла знеструмити цілий регіон та залишила би без електропостачання чимало громадян.

“На жаль, коли ми втрутилися, частина ІТ-інфраструктури вже була вражена. Тому паралельно з попередженням розповсюдження шкідливого програмного забезпечення фахівці займалися оперативним відновленням її працездатності, щоб користувачі не відчули перебоїв у електропостачанні. Власне, так і сталося. Жодних сигналів, що зникло світло, не було зафіксовано. І це результат своєчасної оперативної реакції працівників підприємства і фахівців CERT-UA”, – каже Жора.

Розслідування встановило, що за цією атакою зі значною ймовірністю стоїть давно відома хакерська група Sandworm.

Це військові хакери РФ, які мали на меті виведення з ладу високовольтних електричних підстанцій, знищення комп’ютерів під керуванням ОС Windows, знищення інфраструктури робочих станцій і серверів під керуванням Linux, враження мережевого обладнання.

Організація й підготовка цієї складної й високотехнологічної атаки здійснювалася у два етапи. Відбулася компрометація інформації системи, тобто отримання доступу до внутрішньої мережі підприємства, після чого кіберзловмисники провели розвідку й здобули необхідні технологічні дані про системи, сформували спеціальні пакети шкідливого програмного забезпечення і запланували вимкнення електроенергії.

“Ми поінформували про інцидент міжнародних партнерів та інші енергокомпанії, щоб мати можливість попередити подібні спроби на інших енергетичних об’єктах”, – додав Жора.

За даними Forbes, від атаки постраждало “Вінницяобленерго”.

Підприємство обслуговує 770 тисяч споживачів, зокрема 750 тис. домогосподарств, 1380 промислових об’єктів і 1340 сільськогосподарських підприємств.

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