Колаборант чи жертва політичного замовлення: за що СБУ затримала мера Бурині

Віктор Ладуха. Архівне фото "Новинарні"

Максим Омельченко

журналіст

“Співпрацював з окупантами та виправдовував агресію”. У такому звинувачують голову Буринської територіальної громади, що на Сумщині. Підозру Віктор Ладуха чи вже отримав, чи може отримати найближчим часом від Служби безпеки України.

Як повідомили в Буринській міськраді, мера, його першого заступника Євгена Базиму, а також депутата Олександра Гудименка затримали 27 квітня. Того ж дня в Бурині відбулися обшуки – на підприємстві родини Ладухи та в оселі його кума.

За даними ЗМІ, Ладуху підозрюють у пособництві російським окупантам. Голова ОТГ нібито “забезпечив проживання та комфортні умови для життєдіяльності офіцерам РФ на території громади з 24 лютого до 3 квітня”. Крім того, пишуть, що Ладуха “надав російським військовим безперешкодний доступ до лікувальних закладів, транспорту та харчових продуктів”.

На своїх офіційних сторінках СБУ про таке не інформує. Хоча 29 квітня спецслужба повідомила про затримання іншого керівника місцевого самоврядування на Сумщині за підозрою в держзраді – очільника Середино-Будської громади.

Затримання ж Ладухи відбувалося в умовах секретності. До нього навіть не пустили адвоката.

У міськраді досі не знають точного місця перебування мера – його тримають у Києві чи то в ІТТ у Подільському районі, чи то в Лук’янівському СІЗО.

“Це нагадує 1937 рік”, – каже керівник юридичного відділу виконкому Буринської міськради В’ячеслав Дериземля.

За його словами, зв’язок із міським головою обірвався, коли Ладуха поїхав до столиці давати свідчення до Центрального управління СБУ – у справі за власною заявою про ймовірну співпрацю окремих жителів Бурині з російськими окупантами.

Про те, що в колабораціонізмі хочуть звинуватити самого мера, у міськраді дізналися з постанови про проведення обшуків, яку 27 квітня видала Подільська прокуратура Києва. Згідно з документом, слідчі СБУ розслідують справу за трьома статтями Кримінального кодексу: 111-1 (колабораційна діяльність), 191 (розтрата майна) і 436-2 (виправдовування російської агресії).

Керівник юрвідділу міськради такі звинувачення називає абсурдними. Дериземля переконує, що мер за весь час окупації не мав контактів із російськими військовими. Хоча ті шукали з ним зустрічі, зокрема намагалися передати Ладусі “послання” через місцевих поліцейських. Серед останніх, вважає юрист, можливо, і варто пошукати колаборантів.

Не відповідає дійсності і закид про те, що голова ОТГ нібито забезпечив проживання для російських окупантів. Росіяни перебували на блокпостах на в’їзді та виїзді з Бурині, а в самому місті не жили. Місцева лікарня, як переконують у виконкомі, за час окупації не обслужила жодного окупанта. Транспорту та харчів російській армії Віктор Ладуха також не надавав, натомість привозив гуманітарну допомогу для місцевого населення. Ніхто не чув з уст мера і “виправдовування російської агресії”.

Міський голова перебував у Бурині впродовж всього періоду окупації. За цей час записав декілька відеозвернень, про що повідомляли центральні ЗМІ.

“Ніхто нікуди не здавався. Ми працюємо по українських законах. У нас майорить прапор. Ось у нас Шевченко”, – заявив Віктор Ладуха на відео від 2 березня. “Громада в нас невелика. Але патріотичний дух у всіх стовідсотковий. Тут всі за Україну і боронитимуть свій клапоть землі до останнього. Хочу сказати ще раз: Буринь – це Україна”, – додав мер.

Російські війська зайшли у місто у перші години повномасштабного вторгнення в Україну. Водночас робота місцевої влади була паралізована протягом кількох останніх місяців. Депутати від фракцій “Слуги народу”, “ЄС”, Аграрної партії та Радикальної партії Ляшка ігнорували засідання міської ради. Через це місто залишилося без затвердженого бюджету на 2022 рік. Не змогли проголосувати і за виділення коштів для тероборони.

Що важливо, і це може бути однією з причин затримання Віктора Ладухи. Конфлікт між головою ОТГ та більшою частиною депутатів розпочався ще в середині минулого року. Наприкінці липня 2021-го Ладуха заявив про “спробу перевороту”. Тоді Харківський апеляційний суд скасував постанову про реєстрацію його на посаді міського голови – нібито через невчасно подану заяву. Місцевий тервиборчком не став чекати апеляції чи навіть повного тексту рішення, призначивши повторні вибори мера. Скориставшись цим, частина депутатів спробувала прибрати владу у місті до своїх рук. Оголосили себе “сесією”, обрали секретаря, спробували захопити приміщення міськради, не впускаючи інших обранців.

Крапку у цій справі у листопаді 2021-го поставив Верховний Суд, визнавши законність обрання Ладухи мером. Проте заколотники з поразкою не змирилися, почали бойкотувати засідання міськради.

Нинішнє переслідування міського голови його прибічники вважають продовженням минулої боротьби на виборах і в судах.

Окрім бажання отримати владу, ця боротьба має і економічне підґрунтя. Більшість депутатів-заколотників – це місцеві фермери. По їхніх інтересах вдарило рішення мера передавати земельні ділянки громади в оренду виключно через аукціони. Це невигідно для тих, хто раніше обробляв землю практично безкоштовно.

Сам Ладуха називав головним “зачинщиком” заколоту в Бурині народного депутата від владної партії “Слуга народу” Максима Гузенка. Пов’язані з його родиною компанії обробляють 1400 гектарів землі на території Буринської ОТГ. Ця земля – в користуванні Конотопської виправної колонії, яка де-факто здає угіддя в оренду за копійки. Фірми, афілійовані з нардепом, отримують великі прибутки, сплачуючи до місцевого бюджету копійки. Спроби Ладухи зламати цю схему викликали спротив Гузенка.

Чи може бути звинувачення у колабораціонізмі політичним замовленням? Чи в розпорядженні правоохоронців дійсно є факти про мера Бурині, невідомі містянам?

Нині в громаді чекають інформації від українських спецслужб, щоб прояснити статус, у якому перебуває затриманий міський голова.

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