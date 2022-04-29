Ракетний удар по Києву: під завалами будинку знайшли загиблу жінку

Працівники ДСНС виявили першу загиблу під завалами в будинку у Шевченківському районі Києва, який було частково зруйновано внаслідок ракетного удару росіян 28 квітня.

Про це в п’ятницю, 29 квітня, повідомляють пресслужба Київської міської військової адміністрації та мер Віталій Кличко.

“Тільки що рятувальники, які продовжують обстеження і розбір завалів житлового будинку в Шевченківському районі, куди вчора влучила ракета, виявили тіло загиблого”, – написав Кличко в телеграмі о 10:31.

За даними ЗМІ, знайдено тіло жінки.

Перед тим, о дев’ятій ранку, міська влада інформувала, що рятувальники розібрали завали в багатоповерховому будинку. “Він – новий і ще малонаселений, тому там було небагато мешканців”, – зазначав Кличко.

За його даними, було госпіталізовано чотири особи. Напередодні повідомляли загалом про 10 постраждалих.

“Усього за понад два місяці варварського вторгнення Росії в столиці поранені 435 мирних жителів. Трохи більше 100 загинули, серед них – 4 дитини”, – розповів Кличко.

Нагадаємо, ракетний обстріл військ РФ по Києву і Фастову відбувся в день, коли в українській столиці з візитом перебував генсек ООН Антоніу Гуттеріш.

Ракети зокрема прилетіли в район заводу “Артем” та по Фастову. Принаймні одна ракета в Києві була збита силами ППО.

У вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський заявив: “…Російські удари по Маріуполю не припинялися навіть тоді, коли пан Генеральний секретар ООН був на перемовинах у Москві. І сьогодні, одразу після завершення наших перемовин у Києві, у місто полетіли російські ракети. П’ять ракет“.

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