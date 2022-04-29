Home / Війна / Ракетний удар по Києву: під завалами будинку знайшли загиблу жінку

Ракетний удар по Києву: під завалами будинку знайшли загиблу жінку

29/04/2022 11:26

Працівники ДСНС виявили першу загиблу під завалами в будинку у Шевченківському районі Києва, який було частково зруйновано внаслідок ракетного удару росіян 28 квітня.

Про це в п’ятницю, 29 квітня, повідомляють пресслужба Київської міської військової адміністрації та мер Віталій Кличко.

“Тільки що рятувальники, які продовжують обстеження і розбір завалів житлового будинку в Шевченківському районі, куди вчора влучила ракета, виявили тіло загиблого”, – написав Кличко в телеграмі о 10:31.

За даними ЗМІ, знайдено тіло жінки.

Перед тим, о дев’ятій ранку, міська влада інформувала, що рятувальники розібрали завали в багатоповерховому будинку. “Він – новий і ще малонаселений, тому там було небагато мешканців”, – зазначав Кличко.

За його даними, було госпіталізовано чотири особи. Напередодні повідомляли загалом про 10 постраждалих.

“Усього за понад два місяці варварського вторгнення Росії в столиці поранені 435 мирних жителів. Трохи більше 100 загинули, серед них – 4 дитини”, – розповів Кличко.

Нагадаємо, ракетний обстріл військ РФ по Києву і Фастову відбувся в день, коли в українській столиці з візитом перебував генсек ООН Антоніу Гуттеріш.
Ракети зокрема прилетіли в район заводу “Артем” та по Фастову. Принаймні одна ракета в Києві була збита силами ППО.
У вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський заявив: “…Російські удари по Маріуполю не припинялися навіть тоді, коли пан Генеральний секретар ООН був на перемовинах у Москві. І сьогодні, одразу після завершення наших перемовин у Києві, у місто полетіли російські ракети. П’ять ракет“.

Читайте також:
У Шевченківський район Києва прилетіли ракети РФ під час візиту Генсека ООН

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Ракетний удар по Києву: під завалами будинку знайшли загиблу жінку

Працівники ДСНС виявили першу загиблу під завалами в будинку у Шевченківському районі Києва, який було частково зруйновано внаслідок ракетного удару росіян 28 квітня. Про це в п’ятницю, 29 квітня,...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse