У російському Саратові розбилися два військові гелікоптери. ВІДЕО

Ілюстративне фото

Під російським Саратовим розбились два військові гелікоптери, які використовували для навчань персоналу.

Про це вдень у четвер, 28 квітня, інформує “Українська правда” з посиланням на росЗМІ.

Один із гелікоптерів із трьома особами на борту впав і розвалився. Перед тим несправний гелікоптер нібито проорав ще 100 метрів землі.

Інший, імовірно, зумів долетіти до летовища біля селища “Соколовий”.

Російська влада підтвердила загибель однієї людини на розбитому гелікоптері, а доля ще одного – не відома. Водночас одна людина катапультувалась із парашутом.

Мер міста Сергій Ісаєв повідомив, що нібито розбився приватний літак “Ансат”.

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