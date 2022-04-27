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На Банковій прокоментували вибухи в трьох областях РФ

27/04/2022 12:04

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк назвав “абсолютно природним процесом” та “божественним втручанням у справи грішників” вибухи у Бєлгородській, Воронезькій та Курській областях РФ.

Як передає “Новинарня“, про це він заявив уранці в середу, 27 квітня, у телеграмі.

“Якщо ви (росіяни) вирішили масово атакувати іншу країну, масово вбивати там усіх підряд, масово нищити танками мирних людей, а для забезпечення вбивств використовуєте склади у своїх областях, то рано чи пізно борги доведеться повертати. За такої інтенсивності та обсягу російського військового вторгнення в Україну відсидітися не вдасться.

І тому роззброєння бєлгородсько-воронезьких складів убивць абсолютно природний процес. Карма – штука жорстока”, – вважає Подоляк.

За його словами, тепер Бєлгородська, Воронезька та Курська області Росії також “починають активно вивчати таке поняття, як “демілітаризація””.

Подоляк зазначив, що великі паливні склади та склади боєприпасів у РФ горять і вибухають з різних причин.

“Аж до… божественного втручання у справи грішників, які у Страсний тиждень масово вбивали людей в українському Маріуполі”, – підсумував радник голови ОП.

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