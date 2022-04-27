За добу ЗСУ збили сім повітряних цілей ворога

За добу 26 квітня підрозділи ППО ЗС України уразили щонайменше сім повітряних цілей російської армії. Про це пізно ввечері повідомив пресслужбі Командування Повітряних сил ЗСУ. Зазначається, що цілі збивали підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ ЗС України. Уражено такі цілі: 1 літак (Су-25);

1 вертоліт (Ка-52);

2 крилаті ракети;

3 БпЛА ОТР (імовірно “Орлан-10”). “Військово-транспортна, винищувальна, бомбардувальна, штурмова авіація ПС продовжує виконання завдань у повітряному просторі України”, – поінформували також у Командуванні ПС. “Під час раптових авіанальотів із застосуванням різних видів озброєння російські окупанти зазнають суттєвих втрат на своїх позиціях. Внаслідок повітряних ударів знищено чимало техніки та живої сили ворога”, – додали в пресслужбі.

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Редактор: Нестор Дим

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