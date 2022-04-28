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Окупанти депортували із Маріуполя до РФ понад 30 тис. людей, – ОВА

28/04/2022 17:40

Загарбники примусово депортували до Російської Федерації понад 30 тисяч мешканців Маріуполя Донецької області.

Про це вдень у четвер, 28 квітня, повідомив голова ДонОВА Павло Кириленко.

Окупанти не мають підтримки від населення міста, а тому вдаються до хитрощів: під приводом евакуації людей на підконтрольні Україні території везуть їх у фільтраційні табори.

“Вони вивозять до своїх так званих фільтраційних таборів, які розміщені поблизу Маріуполя. Це, наприклад, населені пункти вздовж узбережжя Азовського моря. Вивозячи туди людей, вони їх розділяють на жінок із дітьми та чоловіків. Ділять по вікових критеріях. І після цього відбирають документи, які посвідчують, що вони є громадянами України”, – пояснив Кириленко.

Очільник Донецької обласної військової адміністрації також додав, що окупанти роздають маріупольцям розроблені за власними зразками довідки і після цього примусово вивозять на територію так званої “ДНР”, або ж до Росії.

Кириленко також повідомив, що на сьогодні немає жодного населеного пункту на Донеччині, який не обстрілює ворог, однак росіяни не досягли стратегічних успіхів.

85% будівель у Волноваському районі зруйновані або пошкоджені, 50% – вже не підлягають відновленню.

Також, за його словами, обстріли не вщухають по населених пунктах Мар’їнка, Красногорівка, Світлодарськ. Ракетних ударів зазнають великі міста області – зокрема, Краматорськ, Слов’янськ та Покровськ.

Водночас, за словами очільника області, ворог не досяг на Донеччині жодних тактичних чи стратегічних успіхів та не може перейти лінію укріплень ЗСУ.

За словами Кириленка, 370 тисяч людей залишаються на підконтрольній Україні частині Донеччини, без урахування мешканців Маріуполя. До 24 лютого цього року в області постійно жили 1 мільйон 670 тисяч людей.

Голова ОВА наголосив, що місцева влада наполегливо просить мешканців евакуюватися.

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