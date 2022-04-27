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Австралія відправить в Україну гаубиці й боєприпаси

27/04/2022 14:16

Уряд Австралії на запит США та України відправить Києву чергову військову та гуманітарну допомогу.

Йдеться про шість гаубиць, боєприпаси, гуманітарку та енергетичне вугілля.

Про це заявили прем’єр-міністр Австралії Скотт Моррісон і міністр оборони Пітер Даттон, передає Australian Associated Press у середу, 27 квітня.

Зазначається, що в новий транш військової допомоги від Австралії увійдуть шість гаубиць М777 калібру 155 міліметрів разом із боєприпасами на суму загалом 26,7 мільйона доларів.

Окрім того, Канберра відправить Києву гуманітарну допомогу на суму 65 мільйонів доларів, а також більше 70 тисяч тонн енергетичного вугілля.

“Уряд Австралії продовжить шукати можливості для наступної військової допомоги там, де це можливо, для забезпечення необхідного потенціалу Збройним силам України”, – сказав австралійський прем’єр.

Оголошення нового траншу допомоги від Австралії відбулося після міжнародної зустрічі на рівні глав оборонних відомств десятків країн у німецькому Рамштайні.

Австралія вже надала військової допомоги Україні на суму близько 225 мільйонів доларів.

Нагадаємо, на початку квітня Канберра передала Києву 20 бронеавтомобілів Bushmaster.

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