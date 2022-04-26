Державними нагородами відзначені ще понад 400 воїнів

Президент Володимир Зеленський підписав чергові укази про відзначення українських військовослужбовців державними нагородами.

“Як завжди перед записом звернення, підписав укази про нагородження наших героїв. Державними нагородами відзначені ще 269 військовослужбовців Збройних Сил України та дев’ять військовослужбовців Головного управління розвідки”, – сказав Зеленський у відеозверненні ввечері 25 квітня.

Ідеться про указ №278/2022 від 25 квітня. Відповідно до нього, сім воїнів удостоєні нагород посмертно.

Водночас на сайті президента опубліковано ще один указ про нагородження, підписаний 25 квітня – №276/2022, у Нацгвардії та ДСНС. Ним відзначені 134 особи, із них 16 – посмертно.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №278/2022

Про відзначення державними нагородами України

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю: Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня БАННИКА Артема Валерійовича — майора СОМЕНКА Давіда Олеговича — лейтенанта Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня БЕСАГУ Валерія Миколайовича — полковника БРОВКІНА Сергія Валерійовича — майора ВИШНЕВСЬКОГО Владислава Ігоровича — старшого лейтенанта ГРИЩЕНКА Олега Івановича — старшого лейтенанта ДОРОША Ростислава Андрійовича — капітана ЗАГУРСЬКОГО Едуарда Станіславовича — підполковника КОЧЕТОВА Олексія Анатолійовича — старшого лейтенанта КРУГОВОГО Дмитра Володимировича — капітана ЛИТВЯКА Андрія Сергійовича — старшого лейтенанта МАРЧУКА Олександра Васильовича — капітана ПЕРЕВЕРТАЙЛА Юрія Олександровича — старшого лейтенанта ПЕТРИШИНА Юрія Миколайовича — старшого лейтенанта медичної служби ПРІЩЕНКА Олега Григоровича — майора СКРИПНИКА Станіслава Сергійовича — лейтенанта медичної служби СТЕЦЮКА Дмитра Михайловича — капітана ЧАЙГУЦЬКОГО Андрія Едуардовича — полковника Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня БЕГЛАРАШВІЛІ Гелу — солдата БУРАКОВА Олександра Васильовича — молодшого сержанта ІВАНЕІШВІЛІ Русудані — солдата ЛЕВЕНЦЯ Олега Петровича — солдата ЛИЛИКА Владислава Олександровича — молодшого сержанта ПЕКАРЯ Василя Миколайовича — старшого солдата ПІТРУ Богуслава Богуславовича — солдата ТОКАРЄВА Олександра Євгеновича — старшого солдата ШВОРАКА Івана Сергійовича — солдата Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня АКЖИТОВА Анатолія Вікторовича — солдата АНТЮШИНА Едуарда Івановича — солдата АРІСТОВА Євгена Анатолійовича — солдата БИЦЬКОГО Ярослава Миколайовича — молодшого сержанта БІДНОГО Дениса Васильовича — молодшого сержанта БЛИСТІВА Олександра Васильовича — старшого солдата ВАСИЛЬЧЕНКА Миколу Анатолійовича — лейтенанта ВОЙТЕНКА Станіслава Павловича — солдата ГАБРУКА Вадима Володимировича — молодшого сержанта ГАВРИША Анатолія Євгеновича — солдата ГАМАЛЮКА Антона Михайловича — солдата ГАРІБАШВІЛІ Андрія Аршаковіча — сержанта ГЕКАЛА Володимира Степановича — молодшого сержанта ГІСА Андрія Анатолійовича — солдата ГОГУА Руслана Сергійовича — старшого сержанта ГОРБУНОВА Євгенія Олександровича — молодшого сержанта ГРИЦЕНКА Олексія Анатолійовича — капітана ГУБАНОВА Вадима Геннадійовича (посмертно) — солдата ГУСАРОВА Олексія Анатолійовича — солдата ГУТНИКА Артема Олександровича — майора ДЗЮБАНЕНКА Максима Юрійовича — солдата ДИЧУКА Назара Ігоровича — солдата ДМИТРУКА Петра Михайловича — солдата ДРОГОМИРЕЦЬКОГО Назара Михайловича — сержанта ДУДУШКУ Валентина Олексійовича — солдата ДЮСЕМБІНА Жасулана — солдата ЄМАНОВА Олексія Григоровича — штаб-сержанта ЖОРНЯКА Олександра Івановича — старшого солдата ЗАЙЦЕВА Дмитра Сергійовича — молодшого сержанта ЗЕЛЕНЮКА Артема Анатолійовича — молодшого сержанта ЗИБІНА Владислава Костянтиновича — сержанта ЗІНЧЕНКА Сергія Івановича — солдата КАЛИНОВСЬКОГО Євгена Миколайовича — солдата КИКОТЬ Марину Вікторівну — сержанта КЛУБЕНКА Валерія Івановича — старшого солдата КЛЮЧАРЕВА Олександра Олександровича — солдата КОВАЛЬСЬКОГО Дениса Володимировича — солдата КОВТУНА Євгена Олександровича — старшого сержанта КОСТЕНКА Івана Григоровича — сержанта КРАВЦОВА Володимира Сергійовича — старшого солдата КРАСУЛЮ Олега Сергійовича — старшого солдата КУРИЛА Володимира Володимировича — старшого солдата КУЧЕРОВЦЯ Василя Петровича — старшого солдата ЛАРЮШИНА Сергія Вікторовича — сержанта ЛИСАКА Василя Олександровича — молодшого лейтенанта ЛИСЕНКА Дмитра Руслановича — солдата ЛИТВИНЕНКА Євгена Анатолійовича — старшого лейтенанта ЛЯСОТУ Владислава Олександровича — старшого сержанта МАГАМЕДАЛІЄВА Рустама Нурієвича — солдата МАНЬКА Миколу Вікторовича — старшого солдата МАТВІЄНКА Володимира Васильовича — старшого солдата МАТВІЄНКА Олександра Ігоровича — молодшого сержанта МИГАЛЬЧИЧА Максима Юрійовича — солдата МИРОНЧУКА Віталія Івановича — сержанта МУРАВСЬКОГО Ярослава Михайловича — старшого лейтенанта МУРИНА Михайла Юрійовича (посмертно) — старшого солдата НЕЧИПОРЕНКА Дмитра Олександровича — солдата НЕЧИПОРУКА Вадима Дмитровича — старшого солдата ОМЕЛЬЧЕНКА Дмитра Анатолійовича — капітана ПАВЛЕНКА Анатолія Сергійовича — солдата ПАВЛОВА Дениса Денисовича — солдата ПАВЛОВИЧА Назара Ігоровича — старшого солдата ПЕДУРЯНУ Петра Сергійовича — солдата ПЕРЕСОЛЯКА Петра Ігоровича — солдата ПЕТРИНКУ Олександра Ярославовича (посмертно) — старшого солдата ПЕТРУХНОВА Валерія Володимировича — солдата ПОЛЕВЕНКА Максима Сергійовича — сержанта ПЯТИГОРА Олександра Олександровича — солдата РИГАЛЄВА Андрія Миколайовича — солдата РОЗТОРГУЄВА Владислава Володимировича — солдата РЯБУСА Ігоря Володимировича — молодшого сержанта САБІРОВА Рустама Мурадовича — солдата САДОВОГО Вадима Васильовича — старшого солдата СКЛЄМОВА Євгена Геннадійовича — молодшого сержанта СКРИННИКА Дениса Юрійовича — солдата СКРИПНІЧЕНКА Дмитра Олексійовича — солдата СМОЛЯРА Максима Андрійовича — старшого солдата СОЛОВ’Я Вадима Ростиславовича — сержанта ТІБІЛОВА Саламана Навоіловича — солдата ТКАЧУКА Валерія Михайловича — старшого солдата ТЮХА Миколу Миколайовича — старшого солдата ХАРЕБІНА Євгена Юрійовича — солдата ХАРЧЕНКА Леоніда Валерійовича — солдата ЦЕЛІКА Олександра Вікторовича — старшого сержанта ЧАГІНА Івана Андрійовича — старшого солдата ЧЕБОТАРЬОВА Юрія Миколайовича — солдата ЧЕРКАШИНА Андрія Вікторовича — молодшого сержанта ЧУМАКОЛЕНКА Андрія Вікторовича (посмертно) — солдата ШАПОВАЛОВА Андрія Вікторовича (посмертно) — старшого лейтенанта ШЕПУТУ Надію Олександрівну — молодшого сержанта ШИМКОВА Дмитра Володимировича — молодшого сержанта ШИНКАРЕНКО Катерину Сергіївну — солдата ШРАМКА Віктора Миколайовича — солдата ЩУСА Олексія Васильовича — солдата Нагородити орденом Данила Галицького САКУНА Олександра Миколайовича — підполковника СЕМЕНОВА Павла Леонідовича — підполковника Нагородити медаллю “За військову службу Україні” АНДРЮЩЕНКА Олександра Сергійовича — солдата БАБИЧА Тімура Миколайовича — солдата БАЙДАЛЮКА Руслана Володимировича — капітана медичної служби БАЛІЦЬКОГО Анатолія Юрійовича — старшого сержанта БАРЦЕВА Валерія Вікторовича — молодшого сержанта БІЗЮКА Сергія Івановича — солдата БІЛИКА Петра Миколайовича — солдата БОДНЕВИЧА Юрія Павловича — капітана БОЖЕНКА Владислава Віталійовича — солдата БОНДАРЕНКА Андрія Валентиновича — солдата БОНДАРУКА Андрія Васильовича — старшого лейтенанта медичної служби БОРИСЕНКА Юрія Миколайовича — солдата БРЕДКОВА Ігоря Олеговича — солдата БУРМАКУ Валерія Миколайовича — молодшого сержанта БУТКА Віктора Вікторовича — майора ВАВРЕНЮКА Артема Антоновича — молодшого сержанта ВАНГЕЛУ Андрія Олександровича — старшого солдата ВЕЛІТЧЕНКА Олександра Миколайовича — сержанта ВИНТУ Сергія Михайловича — старшого солдата ВЛАСЕНКА Олександра Миколайовича — старшого солдата ВЛАСОВА Віталія Володимировича — головного сержанта ВОЙТЕНКА Сергія Васильовича — сержанта ВОЛКОВА Миколу Володимировича — солдата ВОЛОБУЄВА Олександра Івановича — старшого лейтенанта ГАПОНА Олександра Віталійовича — капітана ГОЛОЯДА Олексія Анатолійовича — молодшого сержанта ГОРДЄЄВА Ростислава Руслановича — солдата ГОЯНА Олександра Миколайовича — старшого лейтенанта ГРИГОРЕНКА Андрія Миколайовича — підполковника ДАРМОСТУКА Вадима Миколайовича — підполковника ДЕМЧУКА Андрія Сергійовича — солдата ДЕМЧУКА Віталія Володимировича — старшого лейтенанта ДЖЕГЛАВА Євгена Андрійовича — старшого сержанта ДМИТРУКА Юрія Петровича — молодшого сержанта ДОРОША Андрія Володимировича — старшого солдата ДОРОША Юрія Дмитровича — майстер-сержанта ЄПІКА Олексія Миколайовича — солдата ЄРШОВА Олексія Валерійовича — старшого солдата ЖЕЛІЗНЯКА Романа Петровича — старшого солдата ЖУКОВА Миколу Володимировича — головного сержанта ЗАВАДУ Олександра Андрійовича — старшого солдата ЗАВІРЮХУ Павла Володимировича — молодшого лейтенанта ЗАДОРОЖНЬОГО Віталія Анатолійовича — солдата ЗИМУ Юрія Володимировича — капітана медичної служби КАЛІНІНА Вадима Миколайовича — старшого солдата КНЯЗЄВА Андрія Олександровича — молодшого сержанта КОЗЛОВА Олександра Валентиновича — лейтенанта медичної служби КОРПАНА Івана Тарасовича — старшого солдата КОРЯЧКА Олександра Анатолійовича — старшого сержанта КОСТЮКА Миколу Анатолійовича — старшого солдата КОТЕНКА Олександра Федоровича — капітана КСЕНДЖОНКА Ігоря Юрійовича — молодшого сержанта КУППА Ернеста Хельмутовича — старшого солдата КУЧИНСЬКОГО Романа Олександровича — старшого солдата ЛАВРИКА Олександра Олексійовича — старшого сержанта ЛАДИГУ Віктора Миколайовича — старшого солдата ЛЕВАДНОГО Вячеслава Григоровича — старшого солдата ЛЕГКОГО Миколу Олександровича — сержанта ЛЕОНЧЕНКА Сергія Сергійовича — солдата ЛЕЩЕНКА Дмитра Анатолійовича — солдата ЛІСНЯКА Вадима Олександровича — солдата ЛОБОДУ Романа Вікторовича (посмертно) — старшого сержанта ЛОЗОВОГО Назара Андрійовича — солдата ЛУЩАНА Сергія Сергійовича — солдата МАКАРОВЦЯ Євгена Федоровича — старшого солдата МАКСИМЛЮКА Сергія Івановича — старшого солдата МАРУСІНА Віталія Олександровича — капітана МИКОЛАЙЧУКА Ігоря Анатолійовича — сержанта МИРГОРОДСЬКОГО Миколу Вікторовича — молодшого сержанта МІНЬКОВСЬКОГО Даніїла Віталійовича — солдата МІРЕЦЬКОГО Руслана Васильовича — штаб-сержанта МОЛОТОВА Юрія Андрійовича — солдата МОЛЧАНОВА Олександра Олександровича — старшого солдата МОХНА Валерія Миколайовича — молодшого сержанта МУХУ Артема Олександровича — старшину НАГУРНОГО Олега Григоровича — сержанта НАЗАРЕНКА Євгена Володимировича — сержанта НЕЙВЕРТА Олега Вадимовича — майора НЕСТЕРОВА Сергія Миколайовича (посмертно) — сержанта НЄСІНА Сергія Євгеновича — солдата НОВІКА Олександра Олександровича — старшого солдата ОРЕШКІНА Руслана Сергійовича — солдата ПАДАЛКІНА Андрія Олександровича — капітана ПЕТРЕНКА Олександра Володимировича — старшого сержанта ПОЛЕВЕНКА Сергія Васильовича — сержанта ПРОДУНА Олександра Миколайовича — старшого лейтенанта РИБАЛЬСЬКОГО Руслана Миколайовича — старшого сержанта РИБІКОВА Семена Григоровича — майора РОЗГОНЮКА Руслана Івановича — молодшого сержанта РУДНИКА Дениса — старшого солдата РУДНИКА Сергія Валерійовича — капітана РУСІНЮКА Станіслава Юрійовича — старшого солдата САВІНА Олега Михайловича — молодшого сержанта САВЧЕНКА Олексія Юрійовича — старшого солдата САДОВОГО Андрія Васильовича — старшого солдата САКАДЬОЛА Павла Олексійовича — молодшого сержанта САЛЬНИЧЕНКА Олександра Олександровича — солдата САПРОНОВА Василя Володимировича — старшого солдата СКРИПНІКА Платона Леонідовича — сержанта СМАЛЯ Олександра Петровича — молодшого сержанта СМОЛКІНА Олексія Олеговича — сержанта СТАНКЕВИЧА Андрія Вікторовича — капітана медичної служби СТЕЦЕНКА Олега Анатолійовича — капітана ТЕРЕНТЬЄВА Сергія Юрійовича — старшого солдата ТИМОШЕНКА Івана Миколайовича — сержанта ТОКАРЯ Павла Вікторовича — старшого солдата ТОЛМАЧОВА Віктора Володимировича — штаб-сержанта УКРАЇНЦЯ Євгена Вікторовича — солдата УРАЗОВА Ігоря Ігоровича — молодшого лейтенанта УСА Олександра Станіславовича — солдата ФЛІСА Дмитра Михайловича — солдата ФРУНТА Сергія Андрійовича — штаб-сержанта ХАРЬКОВА Віталія Костянтиновича — молодшого лейтенанта ЧЕПІКОВА Дмитра Анатолійовича — старшого солдата ЧЕРЕДНИЧЕНКА Ігоря Леонідовича — підполковника ЧЕРНИША Андрія Олександровича — старшого солдата ЧУМАКА Владислава Вадимовича — солдата ШЕВРІКУКА Андрія Юрійовича — старшого солдата ШЕВЧЕНКА Юрія Юрійовича — старшину ШКАРУПУ Олександра Сергійовича — старшого солдата ЯРЕМЧУКА Віталія Вікторовича — солдата Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни” БАЛАКА Ігоря Євгеновича — штаб-сержанта БАСАРАБА Мирона Романовича — штаб-сержанта БЄЛОУСОВА Ігоря Володимировича — майстер-сержанта БУГРІМА Станіслава Валерійовича — старшого солдата КАЗАКОВА Кирила В’ячеславовича — штаб-сержанта КОРНЄВА Павла Олександровича — молодшого сержанта ЛАВРЕНЧУКА Сергія Михайловича — сержанта ЛІПКЕВИЧА Віктора Миколайовича — молодшого сержанта НІКІФОРОВА Дениса Валерійовича — майстер-сержанта НІКОЛАЄНКА Олексія Володимировича — підполковника НОВІКОВА Євгенія Євгенійовича — старшого солдата НОСА Тараса Михайловича — старшого солдата НУЖНОГО Євгенія Миколайовича — старшого солдата ОМЕЛЮХА Ігоря Михайловича — старшого сержанта ОНИЩЕНКА Сергія Вікторовича — солдата ПАНФІЛОВА Валерія Леонідовича — молодшого сержанта ПОЛЬОВОГО Віталія Анатолійовича — сержанта ПОНОМАРЬОВА Андрія Павловича — старшого солдата РОМАНОВА Сергія Васильовича — сержанта СИНЕЛЬНИКОВА Вадима Станіславовича — штаб-сержанта ТІШЕВСЬКОГО Сергія Андрійовича — солдата ХАСА Юрія Васильовича — старшого сержанта ЧЕГОДАРА Артема Сергійовича — старшого солдата ЧУБЕНКА Сергія Вікторовича — солдата ЯРМУЛУ Сергія Миколайовича — старшого солдата. Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ 25 квітня 2022 року

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №276/2022

Про відзначення державними нагородами України

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю: у Національній гвардії України: Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня БАТУРІНА Андрія Вікторовича — старшого сержанта БЕЗСОНОВА Віталія Сергійовича — солдата ВЕНЖИКА Артура Геннадійовича (посмертно) — солдата ГЛУХОВА Олега Владиславовича — солдата ГОРОБЧУКА Євгенія Петровича — головного сержанта ГОШЕНКА Андрія Віталійовича — солдата ДЕМЕНТІЯ Миколу Вікторовича — солдата ДЕМЧЕНКА Максима Олександровича — сержанта ДЄЖКІНА Дениса Юрійовича (посмертно) — солдата ДЗЮБУ Вячеслава Олександровича — старшого солдата ДІДИКА Євгенія Петровича — сержанта ДОБРОНРАВОВА Сергія Олександровича (посмертно) — капітана ДОНІНА Олександра Васильовича — сержанта ЕНДІКА Віталія Олександровича — майора ЖУКА Володимира Юрійовича — молодшого сержанта ЗЕЛЕНСЬКОГО Олександра Васильовича — старшого солдата ЗІНЧЕНКА Максима Андрійовича — солдата ЗІНЬКОВА Ігоря Івановича — головного сержанта ЗОРСЬКОГО Сергія Анатолійовича — сержанта ІВАНЕНКА Артема Анатолійовича — солдата КЛЮКІНА Олександра Михайловича — старшого лейтенанта КРАВСУНА Віктора Валентиновича (посмертно) — солдата КРЕСІКА Андрія Миколайовича — молодшого сержанта КУЗЬМЕНКА Олексія Миколайовича (посмертно) — майстер-сержанта КУКІЛЯ Святослава-Василя Зіновійовича — старшого лейтенанта КУТІЩЕВА Олександра Ігоровича — молодшого сержанта ЛАВРИНЕНКА Олексія Олексійовича — лейтенанта ЛАСКОВА Іллю Олеговича — солдата ЛЕВЧЕНКА Вячеслава Миколайовича — молодшого сержанта ЛІСІНА Сергія Володимировича — солдата ЛОГВИНЕНКА Юрія Миколайовича (посмертно) — молодшого сержанта ЛОГВИНОВА Мирослава Євгенійовича (посмертно) — старшого солдата ЛУК’ЯНОВА Владислава Геннадійовича — головного сержанта МАКАРЕНКА Владислава Володимировича — молодшого сержанта МАКСЮКА Сергія Олександровича — солдата МЕРЕЖКА Романа Анатолійовича — старшого солдата МИКОЛЮКА Андрія Леонідовича — солдата МОЇСЄЄВА Максима Івановича — солдата НЕСТЕРЕНКА Дмитра Олексійовича — сержанта ОНОШЕНКА Сергія Петровича (посмертно) — старшого солдата ОРЛОВА Максима Олеговича — лейтенанта ОЧІГАВУ Олександра Олеговича — старшого солдата ПАНЧЕНКА Дмитрія Андрійовича — капітана ПАЩЕНКА Миколу Володимировича — головного сержанта ПЕПЕЛЬЖИ Семена Миколайовича (посмертно) — старшого солдата ПЕРІСТОГО Дениса Сергійовича — солдата ПЕТЬКОВА Костянтина Вадимовича — сержанта ПІРОГАНА Анатолія Васильовича — солдата ПОТЕБНЮ Вадима Михайловича (посмертно) — старшого солдата ПРОХАЦЬКОГО Данила Станіславовича — солдата РАШЕВЧЕНКА Максима Романовича — солдата РЕШЕТНЯКА Дмитра Костянтиновича — старшого солдата СЕДАКОВА Сергія Євгенійовича (посмертно) — старшого сержанта СЕЗИКА Якова Івановича (посмертно) — капітана СЕМЕНЕНКА Олександра Сергійовича — старшого лейтенанта СОЛОВЙОВА Ігоря Олександровича (посмертно) — солдата СТАВИЦЬКОГО Сергія Андрійовича — лейтенанта СТАСЮКА Віталія Олександровича — солдата СТУДІНСЬКОГО Дмитра Олександровича — молодшого сержанта СУХОНОСА Сергія Віталійовича — молодшого сержанта ТЕЛИЦЮ Владислава Олександровича (посмертно) — лейтенанта ТЕЛИЧКА Олександра Олександровича — молодшого сержанта ТУЗЕНКА Дмитра Володимировича — сержанта УСІКА Руслана Вікторовича (посмертно) — молодшого сержанта ЧЕРНИША Сергія Олександровича (посмертно) — старшого солдата ЯНКІВА Олександра Степановича — лейтенанта Нагородити орденом Данила Галицького ГРИЦЕНКА Сергія Олександровича — полковника Нагородити медаллю “За військову службу Україні” АВІНЬКА Максима Вікторовича — солдата БАРАНОВА Євгенія Васильовича — сержанта БОНДАРЧУКА Сергія Андрійовича — солдата БОРОВИКОВА Микиту Юрійовича — солдата ВІНТОВКІНА Євгена Геннадійовича — солдата ГАЛІЯ Сергія Тарасовича — майора ГАЛУЗІЯ Андрія Олександровича — капітана ГОЛУБЦЯ Ростислава Тарасовича — солдата ГРАМУ Олега Анатолійовича — старшого лейтенанта ГРЕБЕНІЧЕНКА Євгенія Олександровича — солдата ГРИЦЕНКА Антона Юрійовича — майора ДАНИЛЬЧУКА Олега Васильовича — старшого сержанта ДВОРЯКА Ярослава Олександровича — капітана ДРОЗДОВА Володимира Сергійовича — сержанта ЖЕРНОВСЬКОГО Олексія Сергійовича — молодшого сержанта ЗУБАНЯ Дмитра Сергійовича — солдата КАРПЕНКА Олександра Юрійовича — майора КАРПІНА Олексія Сергійовича — сержанта КАФТАНА Віктора Дмитровича — солдата КЕКУХА Олега Юрійовича — солдата КИЧМУ Дмитра Романовича — лейтенанта КУРАКУЛОВА Федора Михайловича — солдата КУХАРЕНКА Семена Вадимовича — майора ЛЕБЕДЯ Артема Вікторовича — капітана ЛОГВИНЕНКА Андрія Олексійовича — старшого солдата МАЙДАНА Анатолія Валерійовича — капітана МАКСЮТЕНКА Андрія Федоровича — молодшого сержанта МЕДЯНИКА Сергія Володимировича — старшого сержанта МИХАЙЛИШИНА Андрія Анатолійовича — головного сержанта НЕЗНАМОВА Сергія Сергійовича — сержанта НІКІТІНА Тараса Миколайовича — солдата НІЩЕМНОГО Тараса Володимировича — лейтенанта ОЛЬХОВИКА Дмитра Володимировича — капітана ПАВЛОВА Ігоря Миколайовича — старшого солдата ПАНАСЮКА Дениса Володимировича — старшого солдата ПЕТРЕНКА Віктора Віталійовича — старшого солдата ПОКОТИЛА Олексія Сергійовича — головного сержанта РОЄНКА Дениса Сергійовича — лейтенанта РУДНЯ Максима Миколайовича — солдата РУСУ Валерія Георгійовича — солдата САВЧЕНКА Андрія Олександровича — капітана СЕВБУ Віталія Олеговича — солдата СТАРОВА Олександра Віталійовича — солдата ТЕСМАНА Єгора Андрійовича — молодшого сержанта УСАТОГО Юрія Михайловича — капітана ХОДУЛІНА Вадима Сергійовича — старшого солдата ЦЕЛУЙКА Олексія Миколайовича — старшого солдата ЦИГАНКА Дмитра Володимировича — старшого солдата ЦИНТИЛЕВИЧА Юрія Олександровича — старшого сержанта ЧЕРНЯКОВА Олексія Олександровича — молодшого лейтенанта ЧУБУ Валерія Валерійовича — солдата ШАПАЙЧУКА Сергія Сергійовича — солдата ШУГАЯ Ярослава Олександровича — майстер-сержанта ЩЕРБАКОВА Євгена Михайловича — лейтенанта ЩОЛОКОВА Василя Васильовича — сержанта ЮРЧЕНКА Максима Вікторовича — капітана Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни” САЗОНОВА Борислава Борисовича — капітана СКВОРЦОВА Олександра Олександровича — старшого солдата ТАБАКУ Ігоря Степановича — військового священика (капелана) у Державній службі України з надзвичайних ситуацій: Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня ГАБІЄВСЬКОГО Ігоря Сергійовича — капітана служби цивільного захисту ГЕТАЛА Ігоря Олеговича — майора служби цивільного захисту ГРИБАНОВА Дмитра Володимировича — майора служби цивільного захисту ДЕРМАНЦЯ Олександра Вікторовича — старшину служби цивільного захисту ДУДКУ Євгенію Василівну — майора служби цивільного захисту ЯКОВЛЄВА Миколу Анатолійовича — капітана служби цивільного захисту Нагородити орденом княгині Ольги ІІІ ступеня ВОДОЛАГУ Світлану Михайлівну — полковника служби цивільного захисту РУБАН Вікторію Вікторівну — полковника служби цивільного захисту. Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ 25 квітня 2022 року

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