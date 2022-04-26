Підполковник НГУ Богдан Лещишин зі Львівщини став Героєм України посмертно

Президент Володимир Зеленський надав звання Героя України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” підполковнику Національної гвардії Богдану Лещишину (посмертно).
Як передає “Новинарня“, указ №275/2022 з цього приводу був підписаний 25 квітня.
Офіцер відзначений найвищою державною нагородою “за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народу”.
Як відомо, Богдан Лещишин народився 25 жовтня 1982 року. Загинув 12 березня 2022 року у боях з російськими окупантами.
24 березня був похований у селі Дусанів Золочівського району Львівської області.
Дружина Марія Лещишин писала в фейсбуці: “Героїчно загинув, захищаючи свою країну від агресора, мій коханий чоловік, підполковник НГУ Лещишин Богдан Григорович. Дякую Богу за щасливе життя з Богданом, він став для мене і коханим, і татом, і другом, і всім”.
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