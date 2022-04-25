Заступник комбрига 128-ї закарпатської бригади Денис Чаюк став Героєм України

Президент України Володимир Зеленський надав звання Героя України заступнику комбрига 128-ї закарпатської огшбр Денису Чаюку.
Про це він заявив у зверненні 25 квітня.
“Звання Героя України присвоєно полковнику Чаюку Денису Валентиновичу, заступнику командира 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, за особисту мужність та результативність у боях з окупантами, за знищення техніки й живої сили ворога”, – сказав глава держави.
Указ №271/2022 уже оприлюднений на сайті президента.
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