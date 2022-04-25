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США не вводять санкції проти Кабаєвої через острах розлютити Путіна, – WSJ

25/04/2022 11:21

США не зважилися на санкції проти фактичної дружини президента РФ Володимира Путіна Аліни Кабаєвої через побоювання, що це ще більше розпалить напруженість у відносинах з Росією.

Про це в неділю, 24 квітня, поінформувало видання The Wall Street Journal.

За даними джерел WSJ, Штати підготували пакет санкцій проти Кабаєвої, однак поки що відклали його введення в дію.

Офіційні особи США заявили, що Кабаєва, олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики (2004), підозрюється у причетності до приховування особистих статків Путіна за кордоном і залишається потенційною ціллю санкцій.

Уряд США вважає Кабаєву матір’ю як мінімум трьох дітей Путіна, йдеться в матеріалі.

Проте посадовці США, які обговорюють введення санкцій, вважають, що запровадження обмежень проти Кабаєвої вважатиметься настільки особистим ударом по главі Кремля, що це може призвести до подальшої ескалації напруженості у відносинах між Росією та США, і ускладнить пошук миру в Україні.

Міністерство фінансів США, за словами американських чиновників, підготувало пакет санкцій проти Кабаєвої, однак він зараз призупинений.

Саме міністерство відмовилося від коментарів пресі.

За даними WSJ, Рада нацбезпеки США ухвалила рішення вилучити ім’я Кабаєвої із санкційного списку.

Нагадаємо, раніше США вже ввели санкції проти двох дорослих дочок глави Кремля від колишньої дружини Людмили Путіної.

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