Британія ввела санкції проти доньки глави МЗС РФ Лаврова

Велика Британія цілеспрямовано “накриває” санкції представників російської так званої бізнес- і політичної еліти.

Зараз вони торкнулися й Поліни Ковальової, яку називають донькою глави Міністерства закордонних справ РФ Сергія Лаврова, повідомляє британське видання Daily Mail.

Об’єднане Королівство заморозило всі її активи і рахунки в банках. Також британська влада скасувала їй дозвіл на перебування на території країни.

Поліна навчалася в приватній школі-інтернаті в Бристолі, потім здобула ступінь у галузі економіки та політики в Університеті Лафборо, а також ступінь магістра економіки та стратегії для бізнесу в Імперському коледжі Лондона.

Вона продовжила роботу в “Газпромі”, російському енергетичному гіганті, де допомагала в злиттях і поглинаннях, а потім працювала в гірничодобувній компанії Glencore.

До покупки власного будинку вона жила в Голланд-парку на заході Лондона, у квартирі в таунгаусі, що належить російському посольству, зазначає “Фокус”.

Зараз Поліна живе у квартирі, яку, згідно з документами земельного кадастру, вона купила за 4,4 мільйона фунтів стерлінгів без іпотеки у 2016 році, коли їй був 21 рік, у кварталі неподалік Кенсінґтон-Гай-стріт.

Досі невідомо, хто заплатив за цю квартиру, де вона ділить квадратні метри з чоловіком, який, як вважають, є її партнером і також має 10% частки в інвестиційній компанії Ковальової.

Апартаменти, де живе родичка Лаврова, розташовані в комплексі з басейном, тренажерним залом, спа-салоном, кінотеатром, гольф-симулятором, ігровою кімнатою та виглядом на Кенсінґтон і Голланд-парк.

Матір’ю Поліни є 51-річна Світлана Полякова, впливова співробітниця російського МЗС, яка супроводжує Лаврова в кожній закордонній поїздці та підтримує стосунки з ним з початку 2000-х років.

У світових ЗМІ її називають неофіційною дружиною Лаврова. Водночас законну дружину дипломата – Марію Лаврову – дуже давно не бачили на публіці.

МЗС Великої Британії назвало санкції проти Поліни Ковальової “сильним сигналом про те, що ті, хто має вигоду зі зв’язку з тими, хто несе відповідальність за російську агресію, потрапляють під дію таких санкцій”.

На практиці санкції не дозволять громадянам і підприємствам Великої Британії “розпоряджатися будь-якими засобами або економічними ресурсами, що належать, перебувають у володінні або під контролем” Поліни. Те ж стосується й грошей.

“Ці олігархи, підприємства та наймані головорізи замішані в убивстві безневинних цивільних осіб, і правильно, що вони платять за це. Путін не повинен мати ілюзій – ми єдині з нашими союзниками та продовжуватимемо закручувати гайки в російській економіці, щоб гарантувати його провал в Україні. Ослаблення не буде. У всіх тих, хто сьогодні потрапив під санкції, будуть заморожені їхні активи у Великій Британії, що означає, що жоден громадянин або компанія Великобританії не можуть вести з ними справи, а особам, на яких поширюється заборона на поїздки, також заборонено в’їжджати до Великобританії або виїжджати з неї”, – заявила глава британського МЗС Ліз Трасс.

Серед тих, проти кого британці також ввели санкції, – найманці ПВК “Вагнер”, відомі як “приватна армія Путіна” й обвинувачені в спробі вбивства Володимира Зеленського й інших високопоставлених українських політиків. Нові санкції також поширюються на окремих осіб, включаючи нафтового магната-мільярдера Євгена Швідлера, засновника “Тінькофф банку” Олега Тінькова, Германа Грефа.

Раніше мешканці Лондона влаштували під будинком Ковальової акцію протесту, заявивши, що “дочка” Лаврова відмиває криваві гроші у Великій Британії.

Єдина офіційна спадкоємиця Сергія Лаврова та його рідна донька Катерина Винокурова народилася в США, має американське громадянство.

Вона закінчила Манхеттенську школу та Колумбійський університет, де вивчала політологію. Диплом магістра з економіки отримала в Лондоні. Донедавна разом із чоловіком Катерина жила в Росії. Чи поїхала вона звідти зараз, невідомо.

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