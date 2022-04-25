Пентагон розширить навчання для українських військових. Зокрема щодо використання нової для них зброї, яка передається у рамках західної військової допомоги.

Як повідомляє “Європейська правда” вдень у понеділок, 25 квітня, про це йдеться у комюніке Держдепу за підсумками візиту держсекретаря та міністра оборони до Києва.

“Міністр Остін також повідомив, що у рамках нашої тривалої допомоги міністерство оборони розширить військові навчання для українських військовослужбовців у регіоні із певними видами озброєння, які надаються. Він наголосив на зусиллях США щодо прискорення доставки цієї зброї, яка зараз надходить протягом дня після оголошення. Також він підкреслив, що США разом із союзниками і партнерами продовжать координувати поставки додаткового важкого озброєння, боєприпасів та запчастин із інших країн”, – мовиться у документі.

Нагадаємо, Сполучені Штати оголосили про нову військову допомогу Україні під час закритої поїздки до Києва держсекретаря США і глави Пентагону, що відбулася 24 квітня.

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