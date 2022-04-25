“Як у комп’ютерній грі”: український БТР-4Е “Буцефал” розстріляв групу окупантів з автоматичної 30-мм гармати. ВІДЕО

Наші військові на бронетранспортері українського виробництва з автоматичною гарматою ліквідували групу російських окупантів.

Про це повідомив народний депутат, армійський волонтер Юрій Мисягін, оприлюднивши відео події.

“Український БТР-4Е «Буцефал» за рахунок автоматичної гармати калібру 30 мм успішно кришить групу «асвабадителей». Шансів доповзти до полону немає”, – прокоментував нардеп.

На опублікованих кадрах з бронетранспортера видно, як група людей виходить у поле зору бойової бронемашини. Спочатку стрілець розгубився та не був впевнений, чи вони росіяни (“Це наші?”). Командир машини вказав стрільцю, що це ворог, та наказав відкрити вогонь (“Під***ри, під***ри! Їб**ш!”).

До початку вогневого ураження вороги, які помітили український бронетранспортер, намагалася втекти, однак марно.

Користувачі в соцмережах коментують: стрілець на “Буцефалі” вразив росіян, як у комп’ютерній грі.

БТР-4 “Буцефал” – повнопривідний восьмиколісний бронетранспортер з колісною формулою 8×8. Розроблений в Україні Харківським конструкторським бюро машинобудування (ХКБМ). Виготовляється харківським заводом імені Малишева.

Концепція бронемашини розроблена ХКБМ на початку 2000-х. Серійне виробництво почалося 2008 року. У 2012-му року БТР-4Е був прийнятий на озброєння Збройних сил України.

У стандартній версії бронемашина має 30-мм гармату, 7,62-мм спарений кулемет і протитанкове кероване озброєння.

БТР-4 використовують для оснащення підрозділів, здатних вести бойові дії в різних умовах, зокрема в умовах застосування противником зброї масового ураження. Цей БТР може бути базовою машиною для оснащення спеціальних підрозділів швидкого реагування і морської піхоти.

Із 2014 року під час експлуатації 127 БТР-4Е та машин на їх базі, які були виготовлені на ЛКМЗ та експлуатувалися у військових підрозділах ЗСУ та НГУ, було зафіксовано 53 випадки дефектів корпусів у вигляді тріщин, подекуди множинних.

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