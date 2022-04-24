ЗСУ на сході підбили й захопили сучасний російський танк Т-72Б3 обр. 2016. ФОТО

Українські захисники на сході уразили й захопили російський танк Т-72Б3 обр. 2016.

Як передає “Новинарня“, про це ввечері в неділю, 24 квітня, повідомив народний депутат та армійський волонтер Юрій Мисягін.

“Ще один виграний бій підрозділами ЗСУ на Сході України. Наші бійці пошкодили та захопили сучасний танк Т-72Б3 зразка 2016 року”, – написав він у телеграмі.

Мисягін поширив три фото із захопленим танком, маркованим позначкою “Z”.

Як відомо, Т-72Б3 – це варіант російського основного бойового танка, розроблений як порівняно проста й ефективна модернізація моделі Т-72Б, із доведенням деяких параметрів до рівня Т-90А. Натомість модифікація Т-72Б3 обр. 2016 (зразка 2016 року) переважає вказаний рівень.

У зразку 2016 року двигун має значно більшу потужність – 1130 к.с.

Модернізація танка включає установку: прицілів “Сосна-У” та 1А40-4; автомата супроводу цілей; радіостанції Р-168-25У-2 та комплексу програмно-апаратного АВСКУ; гармати типу 2А46М-5-01; зенітного кулемета 6П50 “Корд”; двигуна В-92С2Ф (1130 к. с.) із системами, що забезпечують його роботу; дисплейного комплексу механіка-водія та телевізійної камери заднього огляду; гусеничних стрічок з косими ґрунтозачепами та провідних коліс з покращеною очищуваністю тощо.

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