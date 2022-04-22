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Росія заборонить виїзд з окупованого Криму, щоб не зірвався весняний призов

22/04/2022 08:47

Російські окупанти з 30 квітня заборонять виїзд та в’їзд у Крим, щоб не зірвався весняний призов.

Про це вранці в п’ятницю, 22 квітня, інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

“З метою недопущення зриву весняної призовної кампанії на тимчасово окупованій території Автономної республіки Крим з 30 квітня поточного року виїзд та в’їзд на півострів окупантами буде заборонений”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в тимчасово окупованому Російською Федерацією Криму наприкінці 2021 року завершилася вже 14 незаконна призовна кампанія.
Кількість призваних до лав армії держави-окупанта кримчан досягла 34 тисяч осіб.

Вказані дії є порушенням заборони державі-окупанту примушувати цивільне населення служити в її збройних силах, передбаченої статтею 51 IV Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року.

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