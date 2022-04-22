Росія заборонить виїзд з окупованого Криму, щоб не зірвався весняний призов

Російські окупанти з 30 квітня заборонять виїзд та в’їзд у Крим, щоб не зірвався весняний призов.
Про це вранці в п’ятницю, 22 квітня, інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
“З метою недопущення зриву весняної призовної кампанії на тимчасово окупованій території Автономної республіки Крим з 30 квітня поточного року виїзд та в’їзд на півострів окупантами буде заборонений”, – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в тимчасово окупованому Російською Федерацією Криму наприкінці 2021 року завершилася вже 14 незаконна призовна кампанія.
Кількість призваних до лав армії держави-окупанта кримчан досягла 34 тисяч осіб.
Вказані дії є порушенням заборони державі-окупанту примушувати цивільне населення служити в її збройних силах, передбаченої статтею 51 IV Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року.
Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 58 – 22.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!