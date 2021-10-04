Російські окупанти призвали 34 тис. кримчан до армії РФ, – прокуратура

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Понад 34 тисячі кримчан були призвані до лав Збройних сил Росії за час окупації Кримського півострова.

Про це інформує пресслужба прокуратури АРК Крим у понеділок, 4 жовтня

“Починаючи з 2015 року, окупанти незаконно провели 13 призовних кампаній, змусивши служити в Збройних силах РФ понад 34 тисяч кримчан”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 1 жовтня окупанти Криму розпочала чергову незаконну призовну кампанію.

За словами керівника прокуратури Криму Ігоря Поночовного, наразі встановили та повідомили про підозри у вчиненні воєнного злочину десятьом військовим комісарам різних районів окупованого півострова. Серед них і так званий “військовий комісар” Республіки Крим.

На розгляді в суді перебувають обвинувальні акти щодо”військового комісара міста Феодосії та Кіровського району” та “військового комісара Сімферопольського району та міста Алушта”.

Їм інкримінують ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни). Санкція цієї статті передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі.

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