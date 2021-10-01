Терористична організація “ДНР” оголосила “призов” на військову службу з 1 жовтня по 31 грудня 2021 року для молодих жителів окупованих районів Донеччини.
Про це йдеться в так званих “указах” ватажка “ДНР” Дениса Пушиліна.
Відомо, що призов поширюється на осіб 1994-2003 років народження, “які не перебувають в запасі і які підлягають призову на військову службу”.
До кінця року людей планують “направити для проходження військової служби за призовом у “народну міліцію” (армія “ДНР” – “Н”) терміном на 6 місяців.
Варто зазначити, що це друга призовна кампанія для молоді на окупованій території Донецької області. Перший призов в ОРДО оголошували навесні 2021 року.
Під час квітневого призову на “проходження служби” до “народної міліції ДНР” збирали 200 чоловік.
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