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“ДНР” оголосила “призов” на військову службу

01/10/2021 20:07

Терористична організація “ДНР” оголосила “призов” на військову службу з 1 жовтня по 31 грудня 2021 року для молодих жителів окупованих районів Донеччини.

Про це йдеться в так званих “указах” ватажка “ДНР” Дениса Пушиліна.

Відомо, що призов поширюється на осіб 1994-2003 років народження, “які не перебувають в запасі і які підлягають призову на військову службу”.

До кінця року людей планують “направити для проходження військової служби за призовом у “народну міліцію” (армія “ДНР” – “Н”) терміном на 6 місяців.

Варто зазначити, що це друга призовна кампанія для молоді на окупованій території Донецької області. Перший призов в ОРДО оголошували навесні 2021 року.
Під час квітневого призову на “проходження служби” до “народної міліції ДНР” збирали 200 чоловік.

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