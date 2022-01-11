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Російські окупанти провели в Криму вже 14 незаконних призовів до армії РФ

11/01/2022 15:12

У тимчасово окупованому Російською Федерацією Криму наприкінці 2021 року завершилася вже 14 незаконна призовна кампанія.

Про це повідомила пресслужба прокуратури Автономної Республіки Крим і м.Севастополя.

Таким чином кількість призваних до лав армії держави-окупанта кримчан досягла 34 тисяч осіб.

“Наприкінці минулого року в окупованому Криму завершилась 14 незаконна призовна кампанія. Починаючи з 2015 року, окупанти призвали близько 34 тисяч кримчан до Збройних сил РФ”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українська прокуратура здійснює системну роботу з притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які причетні до проведення незаконних призовних кампаній на території окупованого півострова.

Вказані дії є порушенням заборони державі-окупанту примушувати цивільне населення служити в її збройних силах, передбаченої статтею 51 IV Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року.

За процесуального керівництва прокуратури АР Крим та м. Севастополя повідомлено про підозри у вчиненні воєнного злочину десятьом “військовим комісарам”.

Заочно судитимуть двох військових комісарів за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Санкція статті передбачає покарання на строк від восьми до дванадцяти років позбавлення волі.

Як наголосили в прокуратурі, задля забезпечення принципу невідворотності покарання відомство використовує національні та міжнародні кримінально-правові механізми притягнення винних до відповідальності.

Спільно з неурядовою громадською організацією “Кримська правозахисна група” направлено два інформаційні повідомлення до офісу прокурора Міжнародного кримінального суду.

У повідомленнях містяться докази причетності посадових осіб держави-окупанта та її окупаційної адміністрації до організацій та проведення незаконних призовних кампаній на окупованому півострові.

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