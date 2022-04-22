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Папа Франциск скасував зустріч із патріархом РПЦ Кирилом

22/04/2022 14:43

Ватикан вирішив скасувати зустріч Папи Римського Франциска, що планувалась у червні 2022 року, з патріархом Російської православної церкви Кирилом. Останній підтримав війну Росії проти України.

Про це в п’ятницю, 22 квітня, інформує аргентинське видання La Nacion.

“Жалкую, що Ватикану довелося відкласти другу зустріч з патріархом Кирилом, яку ми запланували на червень в Єрусалимі. Але наша дипломатія розуміла, що зустріч у цей час може призвести до великого замішання. Я завжди виступав за міжрелігійний діалог”, – сказав Папа Франциск.

Це була б їхня друга зустріч.

Франциск та Кирило зустрічалися на Кубі у 2016 році і це була перша зустріч між Папою та главою Російської православної церкви після Великого розколу, який розділив християнство на східну та західну гілки у 1054 році.

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Після початку війни Франциск неодноразово молився за мир для України.

Однак лише через місяць від початку російської агресії він зміг визнати, що Україна зазнала нападу. Але хто саме напав на неї – понтифік не назвав.

Папа Римський закликав владу Росії й України укласти пасхальне перемир’я, що призведе до переговорів про міцний мир.

Раніше цього місяця Франциск заявив, що розглядає можливість поїздки до Києва, заявивши журналістам під час поїздки на Мальту 2 квітня, що це “обговорюється”. Його запрошували українські політичні та релігійні лідери.

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