“Цей Папа зламався”: у Римі таки “примирили” Україну й Росію, а Франциск ще й знайшов “расизм” у біженцях

Медсестри Альбіна й Ірина та Папа Римський Франциск на Via Crucis 2022

Попри протести з України, на одному з відрізків традиційної Хресної дороги в Римі у Страсну п’ятницю, 15 квітня, хрест тримали українка і росіянка, символізуючи “примирення” двох народів під час війни без каяття агресора.

Папа Римський Франциск, який схвалив такий сценарій Via Crucis, цього ж дня в інтерв’ю заявив, що країни Заходу приймають біженців з України краще, ніж з інших частин світу, нібито через “расизм”.

Via Crucis-2022: примирення зі Злом

Українка Ірина й росіянка Альбіна тривалий час живуть в Італії і працюють у Римі в хоспісі. Саме їх обрав Ватикан для участі в “сценарії примирення”, щоб дві медсестри під час інсценізації Хресної дороги несли разом хрест біля Колізею.

Такий анонс розлютив українців, які називали неприпустимою демонстрацію “примирення ґвалтівника й жертви” без каяття російської сторони. Планований перформенс викликав протести не лише пересічних людей в Україні, а й українського посла при Святому Престолі, київського архієпископа та ін. Провідні українські релігійні телеканали та інтернет-ЗМІ відмовилися від трансляції такої Хресної дороги з Рима.

Однак, як повідомляє АР, церемонія відбулася, й Ірина та Альбіна зіграли відведені їм ролі.

При цьому, з огляду на репортажі італійських та світових медіа, саме українка й росіянка були в центрі всієї церемонії.

Урочиста процесія зі смолоскипами повернулася на стародавню арену в Римі вперше після пандемії. Тисячі паломників і туристів тримали запалені свічки, а Папа Франциск – задумливий, у білому облаченні – сидів під балдахіном на підвищенні, маючи змогу оглядати натовп.

На кожному відрізку Хресної дороги, яка відображає страждання і смерть Ісуса, хрест несли різні люди чи сім’ї.

За інформацією Rai News, Ірина з Альбіною несли свого хреста на 13-й станції.

На цьому етапі, якій, згідно з євангельським текстом, “Ісус кричав гучним голосом: “Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув?”

Під час Via Crucis текст 13-ї станції, за сценарієм, був змінений: “Перед смертю тиша говорить більше, ніж слова. Тож зупинімося в молитовній тиші, і кожен у своєму серці помолимось за мир у світі”.

“Це очікувана зміна, яка обмежує текст до мінімуму, щоб покладатися на тишу та молитву”, – пояснював речник Ватикану Маттео Бруні.

Перед процесією Альбіна в коментарі Rai сказала, що важливо “помолитися за дітей, яких більше немає, за воїнів, які втратили життя і навіть не можуть бути похованими” – вочевидь маючи на увазі убитих українських дітей та солдатів окупаційної армії РФ, знищених в Україні.

Ірина описала спільне носіння хреста як “велику відповідальність”.

Дві жінки дивилися одна одній в очі протягом того відрізку, коли тримали хрест.

Ватикан не відреагував на протести українців проти штучного “примирення”. Але у зв’язку з розголосом оригінальна начитка на цій станції була значно скоригована, зазначає Associated Press.

Речник Ватикану Маттео Бруні заявив, що текст скорочено, щоб дозволити людям перебувати в “тиші та молитві”.

Франциск на завершення процесії помолився, щоб Бог “привів супротивників до рукостискання, щоб вони спізнали взаємне прощення”.

Глава Католицької церкви також молився, щоб Бог “роззброїв руку, яку брат підняв на брата, бо там, де є ненависть, згасає гармонія”.

Папа про “расизм” через перевагу українських біженців

Раніше цього ж дня в інтерв’ю італійському телеканалу Rai Папа Франциск говорив про недоречну перевагу, яку отримують у Європі біженці від війни в України, порівняно з утікачами з інших країн.

“Біженці поділяються на перший та другий класи – за кольором шкіри, залежно від того, звідки він – із розвиненої чи слаборозвиненої країни. Ми расисти, і це погано”, – заявив Папа, якого цитує “Європейська правда”.

Глава церкви заявив, що визнає право країн захищатися, але, за його словами, загальна “відмова він миру” є великою проблемою.

“Ми живемо ідеєю, що ми вбиваємо один одного через потребу у владі, безпеці, у багатьох речах. Я розумію уряди, які купують зброю. Я їх розумію, але не схвалюю”, – заявив Папа Римський.

Контекст

Плани Ватикану щодо показу символічного “примирення” України та Росії – під час війни, після всіх злочинів окупаційної армії – наразилися на протести української громади в Італії та багатьох громадян в Україні.

У соцмережах пишуть: “Цей Папа зламався, давайте іншого”.

“Посольство України у Ватикані розуміє та поділяє загальну стурбованість в Україні і багатьох інших спільнот щодо ідеї зібрати разом українських та російських жінок, щоб нести Хрест під час п’ятничної Хресної дороги у Колізеї… Ми працюємо над питанням, намагаючись пояснити труднощі реалізації цього та можливі наслідки”, — зазначав напередодні посол України при Святому престолі Андрій Юраш.

Очільник УГКЦ Блаженніший Святослав (Шевчук) заявляв: “Вважаю таку ідею невчасною, двозначною та такою, що не враховує контекст військової агресії Росії проти України. Для греко-католиків України тексти і жести цієї Хресної дороги є незрозумілими, а навіть образливими, особливо в контексті очікуваного другого, ще більш кривавого наступу російських військ на наші міста і села. Знаю, що і наші брати римо-католики поділяють ці думки та переживання”, – казав Святослав.

За його словами, жести примирення між росіянами та українцями будуть можливими лише тоді, коли закінчиться війна, а винні у злочинах проти людяності будуть справедливо засуджені.

Представник ПЦУ, архиєпископ Чернігівський і Ніжинський ПЦУ Євстратій Зоря, коментуючи ідею Ватикану, запропонував уявити, що Хресна дорога відбувається у 1943 році, а хрест несуть німкеня і полька.

“Не йдеться про якість віросповідні речі, про різницю чи незгоду між різними християнськими конфесіями. Йдеться про те, чи можна і чи правильно мирити жертву з агресором ПІД ЧАС війни. В тому числі шляхом символічного зрівняння”, – заявив Зоря.

Раніше Франциск засудив військове вторгнення РФ в Україну 24 лютого, але утримався від прямого називання Росії агресором.

Ще один “дзвоник” пролунав 25 березня, коли Папа під час спеціальної церемонії у Ватикані посвятив як Україну, так і Росію Непорочному Серцю Марії.

Відомо, що Папу Франциска запросили до України і президент Володимир Зеленський, і мер Києва Віталій Кличко, і глава УГКЦ Святослав Шевчук – щоб понтифік продемонстрував підтримку України під ударами російських загарбників. Та, за словами посла України у Ватикані, Росія тисне на Ватикан, щоб Папа не їхав до України.

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