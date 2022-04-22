Home / Війна / Морпіхи з 35-ї бригади посилили державний кордон з Придністров’ям і морське узбережжя. ФОТО

Морпіхи з 35-ї бригади посилили державний кордон з Придністров’ям і морське узбережжя. ФОТО

22/04/2022 15:45

Окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського тримає оборону морського узбережжя та на лінії біля державного кордону з самопроголошеною Придністровською Республікою.

Про це в п’ятницю, 22 квітня, повідомила пресслужба Командування морської піхоти ВМС ЗСУ.

Зазначається, що особовий склад частини займається підготовкою. Розвідка, снайпери, протитанкові підрозділи та підрозділи ППО бригади, морпіхи цілодобово вдосконалюють навички.  

“Ми готові до будь-якого розвитку подій, десанту на узбережжя, з повітря, спроби прориву з боку самопроголошеної Придністровської Республіки, ДРГ і таке інше. До будь-якого сценарію! Ми придумали багато креативних, нестандартних, рішень. Ворог буде «задоволений». Морські піхотинці передають вітання жителям Одещини. Не переживайте, ми звідси відступати нікуди не будемо, а ворогу не залишимо жодного шансу”, — розповів заступник командира бригади з позивним “Кедр”.

На початку агресивної фази війни воїни бригади брали участь у знищенні окупанта на різних напрямках півдня нашої країни. Сьогодні, окрім виконання поточних завдань, морпіхи активно готуються до знищення ворога у будь-яких умовах.

За словами «Кедра», бригада повністю укомплектована та має все необхідне для знищення рашистів.

“Усі, хто прийшов зараз до нас по мобілізації — або служили в бригаді, або мають бойовий досвід”, – додав він. 

Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 58 – 22.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

На Київщині вже розчистили 300 км доріг і відновили 7 переправ

У Київській області вже розчищено більше 300 км доріг та вулиць, поновлено рух на семи переправах, відновлюється газо- та електропостачання й мобільний зв’язок. Як передає “Укранінформ” вдень у п’ятницю,...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse