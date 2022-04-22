Морпіхи з 35-ї бригади посилили державний кордон з Придністров’ям і морське узбережжя. ФОТО

Окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського тримає оборону морського узбережжя та на лінії біля державного кордону з самопроголошеною Придністровською Республікою.

Окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського тримає оборону морського узбережжя та на лінії біля державного кордону з самопроголошеною Придністровською Республікою.

Про це в п’ятницю, 22 квітня, повідомила пресслужба Командування морської піхоти ВМС ЗСУ.

Зазначається, що особовий склад частини займається підготовкою. Розвідка, снайпери, протитанкові підрозділи та підрозділи ППО бригади, морпіхи цілодобово вдосконалюють навички.

“Ми готові до будь-якого розвитку подій, десанту на узбережжя, з повітря, спроби прориву з боку самопроголошеної Придністровської Республіки, ДРГ і таке інше. До будь-якого сценарію! Ми придумали багато креативних, нестандартних, рішень. Ворог буде «задоволений». Морські піхотинці передають вітання жителям Одещини. Не переживайте, ми звідси відступати нікуди не будемо, а ворогу не залишимо жодного шансу”, — розповів заступник командира бригади з позивним “Кедр”.

На початку агресивної фази війни воїни бригади брали участь у знищенні окупанта на різних напрямках півдня нашої країни. Сьогодні, окрім виконання поточних завдань, морпіхи активно готуються до знищення ворога у будь-яких умовах.

За словами «Кедра», бригада повністю укомплектована та має все необхідне для знищення рашистів.

“Усі, хто прийшов зараз до нас по мобілізації — або служили в бригаді, або мають бойовий досвід”, – додав він.

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