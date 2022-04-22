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Джонсон припускає, що війна в Україні може тривати до кінця 2023 року

22/04/2022 18:05

Премʼєр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив про “реалістичну можливість” того, що війна в Україні триватиме до кінця наступного року. Водночас він підкреслив, що президенту РФ Володимиру Путіну не вдасться “перемолоти українців”.

Відповідну заяву він зробив на пресконференції в Індії у п’ятницю, 22 квітня, пише Insider.

Джонсон на питання про те, чи Путін все ще в стані перемогти і чи може війна тривати до кінця 2023 сказав: “Сумно те, що це реалістична можливість”.

“Путін має величезну армію. У нього складна політична позиція, тому що він допустив катастрофічну помилку. Єдиний варіант, який у нього зараз є, – продовжувати намагатися використовувати свій жахливий, жорсткий підхід, – на чолі з артилерією, – намагаючись розбити українців. І він дуже близький до того, щоб забезпечити наземний міст у Маріуполь”, – вважає британський премʼєр.

Джонсон додав, що незалежно від військової переваги Путіна він не зможе скорити дух українського народу.

“Це просто очевидний факт. Навпаки, те, що він робить кожен день, – укріплює і укріплює волю до спротиву в народу України”, – заявив премʼєр-міністр.

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