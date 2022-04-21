Будь-які мирні переговори з РФ щодо України, ймовірно, проваляться через “крокодила” Путіна, – Джонсон

Борис Джонсон. Фото: Олександр Приходько/"Новинарня"

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що будь-які мирні переговори щодо України, найбільш ймовірно проваляться, адже вести переговори з Володимиром Путіним – все одно, що торгуватися з “крокодилом, який вже вчепився вам у ногу”.

Про це вранці в четвер, 21 квітня, інформує Reuters.

Джонсон спілкувався з журналістами на шляху до Індії. Він припустив, що Путін захоче реальних переговорів з Україною, коли і якщо досягне можливості вести їх із позиції сили, але й тоді він може знову спробувати взяти Київ.

Щодо намірів президента Володимира Зеленського, то, на думку Джонсона, він хоче вигнати російські війська зі сходу України, але, можливо, погодиться на переговори про Крим.

“Дуже важко зрозуміти, як українці можуть вести переговори з Путіним зараз зважаючи на явну відсутність у нього добропорядності. Його стратегія, яка є очевидною, полягає в тому, щоб спробувати поглинути і захопити якомога більшу частину України і, можливо, провести якісь переговори з позиції сили.

Думка президента України, – якщо я правильно його зрозумів, я багато з ним розмовляю, – полягає в тому, що він насправді хотів би, щоб російські війська були вигнані з їхніх нинішніх позицій у Донецьку та Луганську. Це досить максималістська позиція, але щодо Криму вони не такі максималісти.

Як можна домовлятися з крокодилом, коли в його щелепах нога? Ось у чому труднощі, з якими стикаються українці. Потрібно просто продовжувати стратегію, продовжувати постачати їх зброєю”, – переконаний Борис Джонсон.

Читайте також:

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 57 – 21.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ