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Григор’єв, Середюк, Цюрик, Цюпак, Марценюк: ще п’ять Героїв України посмертно

21/04/2022 19:21

Стали відомі п’ять військовослужбовців ЗСУ, яким присвоєно звання Героїв України відповідно до указу президента від 20 квітня. Всі вони удостоєні найвищої нагороди з орденом “”Золота Зірка” посмертно.

Відповідно до указу глави держави №264/2022, “за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі” звання Герой України отримали:

  • Григор’єв Олександр Олександрович – полковник (посмертно)
  • Марценюк Роман Юрійович – солдат (посмертно)
  • Середюк Єгор Васильович – капітан (посмертно)
  • Цюпак Олександр Сергійович – майстер-сержант (посмертно)
  • Цюрик Микола Володимирович – солдат (посмертно)

Олександр Григор’єв

Полковник Олександр Григор’єв (1983 р.н.) – вертолітник із міста Броди на Львівщині, загинув 28 лютого 2022 року біля селища Макарів у Бучанському районі Київської. Військовий льотчик підрозділу 16 ОБрАА, учасник АТО/ООС, досвідчений льотчик-інструктор, учасник миротворчого контингенту. Один із небагатьох українських вертолітників, хто виконував посадку у кратер вулкана Ньямлагіра в ДР Конго.
Загинув у складі екіпажу вертольоту Мі-8 (разом із Дмитром Нестеруком та Василем Гнатюком) під час виконання польотного бойового завдання на Київщині. У гелікоптер ПС влучила ворожа ракета, зв’язок з екіпажем був втрачений. Лише після звільнення Київської області вдалося забрати тіла наших захисників.

Капітан Єгор Середюк – військовий льотчик, командир авіаційної ланки. 1995 року народження, уродженець села Мартинівське Миколаївської області. Мав щонайменше 25 бойових вильотів.
22 березня був нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня прижиттєво.
Загинув біля міста Ізюм на Харківщпні, повертаючись із бойового завдання. Похований 20 квітня в селі Серби на Житомирщині.

Майстер-сержант Олександр Цюпак указом від 13 березня отримав медаль “За військову службу” прижиттєво. Був похований 15 березня в селі Залужжя на Волині.

Солдат Микола Цюрик народився 1981 року у м. Камінь-Каширський на Волині. Загинув 12 березня.

Солдат Роман Марценюк був похований у селі Грибовиця на Волині 15 березня (прощання відбувалося також у Нововолинську).

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