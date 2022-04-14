Гарбуз, Ступак, Васильєв: ще три воїни удостоєні звання Герой України

13 квітня президент Володимир Зеленський підписав два укази про нагородження званнями Героїв України. Найвищих відзнак удостоєні троє воїнів – два офіцери та солдат. Усі – посмертно.

Відповідно до указу №237/2022, нагороджені:

Гарбуз Олександр Русланович – солдат (посмертно)

– солдат (посмертно) Ступак Юліан Юрійович – лейтенант (посмертно)

Відповідно до указу №235/2022, нагороджений:

Васильєв Дмитро Миколайович – підполковник (посмертно).

Воїнам присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка”

Як відомо, Юліан Ступак – із селища Онуфріївка на Кіровоградщині, 2000 року народження. Жив у Кам’янському, навчався у середній загальноосвітній школі №37. 2021 року закінчив Львівську академію Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Героїчно загинув, захищаючи Батьківщину від російських окупантів на Харківщині.

Дмитро Миколайович Васильєв народився 20 березня 1978 року в м. Первомайськ Миколаївської області. Артилерист-ракетник, був командиром 19-ї ракетної бригади. Загинув 19 березня 2022 року в Запорізькій області.

22 березня посмертно був удостоєний ордена Богдана Хмельницького II ст.

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