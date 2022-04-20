Укрпошта припиняє продаж марок із російським кораблем: де можна придбати

Поштову марку “Русскій воєнний корабль, іді…!” із 21 квітня можна буде придбати в інтернет-магазині “Укрпошта”.

Про це повідомив генеральний директор “Укрпошти” Ігор Смілянський в фейсбуці.

“Щоб все було чесно і прозоро 100 000 марок будуть виділені на інтернет – магазин. І починаючи з четверга в нашому інтернет-магазині зможуть придбати марки (2 листи на 1 заказ) ті, хто раніше зробив заказ в перші дні, а з п’ятниці — будь-який клієнт в Україні чи за її межами”, — написав Смілянський.

Він зауважив, що таким чином ще більше, ніж 8300 клієнтів зможуть отримати марки.

Решта тиражу буде використана для офіційних делегацій, музейних фондів та розповсюджена серед філателістичних абонементів. Ще частина тиражу буде використана для підтримки маркетингових акцій з українськими виробниками та підприємцями.

Також одній поштовій марці отримає кожен працівник “Укрпошти”.

Він повідомив, що станом на ранок 20 квітня продано вже продано близько 700 тисяч марок і продаж марки у відділеннях Укрпошти закінчено.

Повідомляється, що додаткового тиражу марки “Русскій воєнний корабль, іді…!” не передбачено, але серія буде продовжена.

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